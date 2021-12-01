Спасатели ежедневно следят за безопасностью на водоемах

Заместитель начальник пожарно-спасательной части №215 Владимир Аленицкий рассказал, что патрулирование водоемов проводится в рамках программы «Тонкий лед» и включает в себя ежедневные замеры толщины льда, а также проведение профилактических мероприятий по безопасности на воде.

В ходе патрулирования спасатели проверили водоемы округов на образование ледяного покрова, провели профилактические беседы с местными жителями и напомнили рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на льду. Знание и соблюдение правил безопасности на воде поможет сохранить не только собственную жизнь, но и жизнь близкого человека, - заключил Владимир Аленицкий.

Это стандартная профилактическая текущая работа, помимо экстренных выездов на происшествия.