-5,7°
Влажность: 86%
Давление: 729,1 мм

Спасатели ежедневно следят за безопасностью на водоемах

среда, 01 декабря 2021 | 17:36    
Новости
     7
Сегодня, 1 декабря, работники 233-й, 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас», в целях обеспечения безопасности населения в местах традиционного выхода населения на лед, провели патрулирование водоемов, расположенных в городских округах Дубна, Дмитров и Сергиев-Посад.

Заместитель начальник пожарно-спасательной части №215 Владимир Аленицкий рассказал, что патрулирование водоемов проводится в рамках программы «Тонкий лед» и включает в себя ежедневные замеры толщины льда, а также проведение профилактических мероприятий по безопасности на воде.

В ходе патрулирования спасатели проверили водоемы округов на образование ледяного покрова, провели профилактические беседы с местными жителями и напомнили рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на льду. Знание и соблюдение правил безопасности на воде поможет сохранить не только собственную жизнь, но и жизнь близкого человека, - заключил Владимир Аленицкий.

Это стандартная профилактическая текущая работа, помимо экстренных выездов на происшествия.

Тэги: 
Мособлпожспас
безопасность
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
25.11.2021 | 14:54   
Жизнь
    913
«Мособлпожспас» предупреждает: Тонкий лёд – ОПАСНО!
Ежегодно неокрепший лёд становится причиной гибели людей в осенне-зимний период.
безопасность | Мособлпожспас
26.11.2021 | 17:25   
Жизнь
    21
На водоемах Подмосковья начался самый опасный период – ледостав
С наступлением первых заморозков, на водоемах Подмосковья уже начался ледостав. Однако, первый лед является самым...
безопасность | Мособлпожспас
29.11.2021 | 16:39   
Новости
    80
Спасатели из Дубны деблокировали дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина
В понедельник, 29 ноября, работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в...
Мособлпожспас | происшествия