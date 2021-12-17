Социальная инициатива резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Полекс Бьюти»

С самого начала пандемии коронавируса резиденты особой экономической зоны «Дубна» биомедицинского кластера и других направлений не только переформатировали свою деятельность, направив имеющиеся технологические возможности на разработку и выпуск продукции для профилактики и борьбы с инфекцией, но и регулярно совместно с Управляющей компанией ОЭЗ организуют благотворительные акции.

Напомним, что компания «Полекс Бьюти», с учетом сложившихся обстоятельств, переориентировала производство, которое было нацелено на выпуск современных косметических средств и приняла решение о дополнительном выпуске средств антибактериальных. Их производство было оперативно налажено и сегодня на предприятии изготавливают и успешно реализуют 3 наименования подобной высококачественной продукции торговой марки «Tezoro» - различных объемов жидкое антибактериальное мыло для рук, спрей и гель для рук с антибактериальным эффектом Санитайзер. Оригинальные средства этой линейки были разработаны специалистами исследовательской лаборатории «Полекс Бьюти», а в их состав, кроме антисептиков, входит достаточное количество ухаживающих компонентов для кожи рук.

Именно эту продукцию в количестве 1280 штук резидент ОЭЗ «Дубна» безвозмездно передал в Дубненскую городскую больницу и Координационный совет ветеранских организаций наукограда, который сегодня объединяет ветеранов войны и военной службы, организацию ветеранов Вооруженных сил, Российский союз ветеранов Афганистана и Союз десантников РФ, поисковой отряд города и общественную организацию «Боевое братство».

Хочу от всей души поблагодарить «Полекс Бьюти» за своевременную помощь, - сказал председатель Координационного совета ветеранских организаций города Вячеслав Белоусов. - Такое внимание очень приятно, особенно людям старшего возраста. Продукцию компании-резидента ОЭЗ передадут всем ветеранам на празднике по случаю 5-летия музея поискового отряда и 80-летия битвы под Москвой, который запланирован на 25 декабря.

Сегодня специалисты «Полекс Бьюти» продолжают разработку косметических и антисептических средств. В планах компании дальнейшее расширение ассортимента профессиональной косметики марки TEFIA.