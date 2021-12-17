0,2°
Влажность: 95%
Давление: 747,8 мм

Социальная инициатива резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Полекс Бьюти»

пятница, 17 декабря 2021 | 18:00    
Новости
     12
Резиденты ОЭЗ «Дубна» продолжают благотворительные акции, направленные на борьбу с COVID-19. На днях компания «Полекс Бьюти» безвозмездно передала в Дубненскую городскую больницу и Совет ветеранских организаций наукограда антибактериальную продукцию своего завода.

С самого начала пандемии коронавируса резиденты особой экономической зоны «Дубна» биомедицинского кластера и других направлений не только переформатировали свою деятельность, направив имеющиеся технологические возможности на разработку и выпуск продукции для профилактики и борьбы с инфекцией, но и регулярно совместно с Управляющей компанией ОЭЗ организуют благотворительные акции.

Напомним, что компания «Полекс Бьюти», с учетом сложившихся обстоятельств, переориентировала производство, которое было нацелено на выпуск современных косметических средств и приняла решение о дополнительном выпуске средств антибактериальных. Их производство было оперативно налажено и сегодня на предприятии изготавливают и успешно реализуют 3 наименования подобной высококачественной продукции торговой марки «Tezoro» - различных объемов жидкое антибактериальное мыло для рук, спрей и гель для рук с антибактериальным эффектом Санитайзер. Оригинальные средства этой линейки были разработаны специалистами исследовательской лаборатории «Полекс Бьюти», а в их состав, кроме антисептиков, входит достаточное количество ухаживающих компонентов для кожи рук.

Именно эту продукцию в количестве 1280 штук резидент ОЭЗ «Дубна» безвозмездно передал в Дубненскую городскую больницу и Координационный совет ветеранских организаций наукограда, который сегодня объединяет ветеранов войны и военной службы, организацию ветеранов Вооруженных сил, Российский союз ветеранов Афганистана и Союз десантников РФ, поисковой отряд города и общественную организацию «Боевое братство».

Хочу от всей души поблагодарить «Полекс Бьюти» за своевременную помощь, - сказал председатель Координационного совета ветеранских организаций города Вячеслав Белоусов. - Такое внимание очень приятно, особенно людям старшего возраста. Продукцию компании-резидента ОЭЗ передадут всем ветеранам на празднике по случаю 5-летия музея поискового отряда и 80-летия битвы под Москвой, который запланирован на 25 декабря.

Сегодня специалисты «Полекс Бьюти» продолжают разработку косметических и антисептических средств. В планах компании дальнейшее расширение ассортимента профессиональной косметики марки TEFIA.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Читать Дубна.Ru в
17.12.2021 | 18:02   
Новости
    10
Новые компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты более 8,7 млрд рублей
Три высокотехнологичных компании пополнят ряды резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна». Так решил экспертный совет, члены...
ОЭЗ Дубна
16.12.2021 | 13:25   
Новости
    886
ОЭЗ «Дубна» сохраняет лидерство в России
Объявлены победители V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. По...
ОЭЗ Дубна | статистика
14.12.2021 | 14:13   
Новости
    998
С деятельностью компании «Аркрэй» ознакомилась депутат Мособлдумы
Депутат Московской областной думы и глава городского округа Дубна побывали в компании «Аркрэй», где ознакомились с...
ОЭЗ Дубна