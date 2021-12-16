"Школа здоровья" в Доме ветеранов

Основная цель проведения занятия: информирование слушателей о способах профилактики неинфекционных заболеваний, направленных на укрепление здоровья и профилактику основных неинфекционных заболеваний. Таких как: сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), онкологические заболевания, хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь лёгких и астма), сахарный диабет.

В XX веке в России, как и в других индустриальных странах, на смену инфекционным заболеваниям пришли неинфекционные заболевания (НИЗ). В структуре заболеваний, ранней инвалидности и преждевременной смертности населения НИЗ занимают основное место — 96%, против 4%, приходящихся на долю инфекционных заболеваний.

Здоровье, подобно свободе и миру, существует до тех пор, пока прилагаются усилия для его сохранения, а это во многом зависит от каждого из нас. Известно, что лучший способ не допустить развития болезни - предупредить её возникновение. Это можно осуществить за счёт профилактики, как медицинской, так и индивидуальной, когда каждый человек возьмёт ответственность за состояние своего здоровья.

Просветительская, обучающая деятельность является одним из видов первичной медицинской профилактики НИЗ.

В первой части занятия Щербаковой И.Ю. в доступной и интересной форме с демонстрацией слайдов, была прочитана лекция об основных НИЗ. О мерах предотвращения НИЗ, которые следует осуществлять каждому человеку, таких как: приверженность здоровому образу жизни, правильное питание, движение, прохождение регулярных медосмотров и т. п.

По окончании лекции Щербакова И.Ю. ответила на интересующие ветеранов вопросы и рассказала о разнообразных видах профилактической деятельности (услуг), направленных на укрепление здоровья и профилактику основных неинфекционных заболеваний, которые оказывает служба здравоохранения ФБУЗ МСЧ№9.

Во второй части занятия Гусарова С.А. рассказала участникам встречи о необходимости выполнения не менее актуальной задачи — профилактики старения мозга.

Руководитель Института мозга человека РАН, академик Наталья Бехтерева считала, что не дряблость тела определяет старость, а дряблость мозга. Именно мозг - главный орган, который нужно (и можно) сохранить даже в самых преклонных годах.

Гусарова С.А. провела интерактивную беседу с участниками занятия, в процессе которой психолог рассказала о способах и методах поддержания и сохранения здоровья мозга, а сами участники поделились своим опытом, упражнениями, которые они выполняют ежедневно для повышения активности мозга и профилактике его старения.

Занятие прошло в дружеской и тёплой обстановке. Участники встречи внимательно, с интересом прослушали лекцию, с удовольствием поучаствовали в интерактивной беседе. В завершении занятия сотрудники ФБУЗ МСЧ №9 подарили коллективу Совета ветеранов г. Дубны настольную развивающую игру «Словодел», которая пришлась по вкусу всем участникам встречи.