Шесть команд из Дубны в финале конкурса «Цифровой прорыв»

В Год науки и технологий команды Университета «Дубна» продемонстрировали свои способности, таланты и знания в сфере цифровых технологий на федеральном конкурсе «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам восьми хакатонов участники сразу 10 команд вошли в число лучших IT-специалистов России, из них 6 команд завоевали призовые места, заработали в сумме 1,1 млн рублей и приглашены на финал конкурса, который пройдет 2 - 4 декабря. Штаб-квартира конкурса разместится в Иннополисе.

Дубна может стать самым цифровым городом России среди малых городов, так что призываем болеть за команды, представленные от наукограда. Команду «105», названную в честь 105-го элемента таблицы Менделеева «Dubnium», открытого в Объединенном институте ядерных исследований, возглавляет участник конкурса с 2019 года Василий Оводков. В прошлом году он уже становился победителем, а в 2021-м стал амбассадором соревнований. Эта команда вошла в число фаворитов конкурса и выступит на хакатоне очно, в Иннополисе. Прямую трансляцию финального хакатона конкурса «Цифровой прорыв» можно наблюдать по адресу: https://leadersofdigital.ru/