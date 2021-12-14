С деятельностью компании «Аркрэй» ознакомилась депутат Мособлдумы

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко - частый гость в особой экономической зоне «Дубна» и на производствах ее высокотехнологичных компаний. На этот раз в ознакомительной экскурсии на предприятие «Аркрэй» ее сопровождали глава городского округа Дубна Сергей Куликов, представители администрации города, главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов, заведующий поликлиникой для взрослых МСЧ-9 Александр Ковалев, другие специалисты этих медицинских учреждений.

ОЭЗ «Дубна» активно развивается – инфраструктура, число высокотехнологичных компаний и рабочих мест постоянно растут, а достижения регулярно отмечаются во всевозможных рейтингах, где зона занимает лидирующие позиции, - сказал Сергей Куликов. – Эта бизнес-площадка заметно влияет и на развитие нашего наукограда, на ее предприятиях работают дубненцы, компании активно участвуют в городских социальных проектах, в бюджет города поступают значимые налоги от деятельности резидентов. А сейчас мы хотим познакомиться с условиями работы сотрудников компании, узнать их пожелания - какие перемены необходимы в городе для более комфортной жизни, рассказать, что сделано и что есть в планах администрации и команды губернатора Подмосковья. Конечно, интересна деятельность резидента для понимания возможностей его внутригородской интеграции.

Сегодня «Аркрэй» выпускает две линейки продукции по передовым технологиям корпорации ARKRAY, которая является одним из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского лабораторного и портативного оборудования для диагностики сахарного диабета. Это системы мониторинга глюкозы в крови, которые включают в себя глюкометры и одноразовые тест полоски к ним, а также медицинское оборудование для лабораторий – полуавтоматические анализаторы параметров мочи и реагенты. Эту продукцию гостям представил заместитель генерального директора ООО «Аркрэй» по производству Владимир Панарин.

Мы каждый год наращиваем технологический потенциал компании, совершенствуем свою продукцию и расширяем ее ассортимент, - отметил руководитель. - В этом году мы выпустили новую модель – портативный глюкометр «ГЛЮКОКАРД W». В следующем планируем выпуск автоматического анализатора параметров мочи – AUTION Max AX-4030. Заказчиков на эти приборы и другое медицинское оборудование ARKRAY у компании достаточно. В первую очередь это учреждения здравоохранения Москвы, Московской области и ближнего зарубежья.

Безупречность качества продукции резидента подтверждается в собственной лаборатории, где гости побывали после осмотра участков производства, сборки, упаковки и «чистых» помещений для выпуска тест полосок. А в целом ее выпуск курируют японские специалисты из корпорации ARKRAY, которая была создана еще в 1960 году. Сразу после экскурсии генеральный директор ООО «Аркрэй» Нисияма Томоя и его заместитель Кондо Кэисукэ рассказали о принципах деятельности корпорации. Один из основных, по их мнению, сделать современную продукцию доступной самому широкому числу российских потребителей. Подразделения ARKRAY располагаются по всему миру, единственное в России – компания «Аркрэй». На отечественном рынке продукция резидента ОЭЗ уже несколько лет прочно занимает свою нишу, востребована потребителями, которых привлекают качество приборов, доступная цена, точность измерений, простота использования и технического обслуживания.