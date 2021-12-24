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Руководителю ОЭЗ «Дубна» вручили специальную награду главы города

пятница, 24 декабря 2021 | 20:03    
Новости
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24 декабря на торжественном Новогоднем приеме главы городского округа Дубна особая экономическая зона «Дубна» отмечена специальной наградой в номинации «Инновационная площадка года».

В органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» прошел традиционный Новогодний прием главы города. На него пригласили руководителей и представителей трудовых коллективов предприятий и организаций, депутатов горсовета, представителей общественных организаций, самых активных дубненцев, которые в 2021 году внесли наиболее значимый вклад в развитие и процветание наукограда. В торжественном мероприятии принял участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Юбилейный для Дубны год принес много самых разных событий и достижений в науке, технологиях и производстве, в образовании, искусстве и спорте, других видах деятельности - видеозарисовка на большом экране в зале хоровой школы напомнила о каждом из них. Приветствуя участников новогоднего приема, глава городского округа Дубна Сергей Куликов подчеркнул, что в год 65-летия наукограда реализация всех намеченных планов и крупных проектов федерального и регионального уровня - это заслуга большой команды градообразующих предприятий, общественности, всех жителей города, отметил поддержку со стороны правительства Московской области и губернатора.

"Я от души благодарю всех, кто своим трудом, успехами, добрыми делами и поступками помогает нашей Дубне оставаться лучшим городом и уверенно смотреть в будущее", - сказал Сергей Куликов. - "Мечты сбываются только тогда, когда ты уверенно идешь к поставленной цели. И пусть грядущий год станет еще более успешным для экономики, бизнеса, для всех сфер нашей жизни. Хочу всем пожелать в новом году крепкого здоровья, новых открытий и достижений, семейного благополучия и уверенности в будущем!"

На новогоднем приеме состоялось церемония награждения в различных номинациях. Руководителю одной из лучших в Подмосковье и России технико-внедренческих зон «Дубна» глава города вручил специальную награду в номинации «Инновационная площадка года».

"В Год науки и технологий наша особая экономическая зона в очередной раз подтвердила, что находится в числе лидеров ОЭЗ России", - сказал в ответном слове генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – "У нас сегодня построены и строятся 45 собственных предприятий, а в перспективе мы ожидаем около 70-ти. В этом году начали строительство якорные резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «НЦСД», на территорию ОЭЗ пришли еще 20 наукоемких компаний. Таким образом, мы расширяем возможности дубненцев для выбора нужных им специальностей. Эта награда – общая заслуга всех, кто принимал участие в создании ОЭЗ, ее дальнейшем развитии. Я благодарю резидентов, которые поверили в нас, Минэкономразвития России, правительство Московской области и лично губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку проекта, администрацию города, с которой мы тесно взаимодействуем, банковский сектор – Сбербанк, ВТБ и банк «Открытие», а также всех наших партнеров.  В наступающем году всем желаю тепла, уюта, любви и комфорта дома, сказочных праздников Нового года и Рождества!"

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
поздравление
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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