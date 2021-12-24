Руководителю ОЭЗ «Дубна» вручили специальную награду главы города

В органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» прошел традиционный Новогодний прием главы города. На него пригласили руководителей и представителей трудовых коллективов предприятий и организаций, депутатов горсовета, представителей общественных организаций, самых активных дубненцев, которые в 2021 году внесли наиболее значимый вклад в развитие и процветание наукограда. В торжественном мероприятии принял участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Юбилейный для Дубны год принес много самых разных событий и достижений в науке, технологиях и производстве, в образовании, искусстве и спорте, других видах деятельности - видеозарисовка на большом экране в зале хоровой школы напомнила о каждом из них. Приветствуя участников новогоднего приема, глава городского округа Дубна Сергей Куликов подчеркнул, что в год 65-летия наукограда реализация всех намеченных планов и крупных проектов федерального и регионального уровня - это заслуга большой команды градообразующих предприятий, общественности, всех жителей города, отметил поддержку со стороны правительства Московской области и губернатора.

"Я от души благодарю всех, кто своим трудом, успехами, добрыми делами и поступками помогает нашей Дубне оставаться лучшим городом и уверенно смотреть в будущее", - сказал Сергей Куликов. - "Мечты сбываются только тогда, когда ты уверенно идешь к поставленной цели. И пусть грядущий год станет еще более успешным для экономики, бизнеса, для всех сфер нашей жизни. Хочу всем пожелать в новом году крепкого здоровья, новых открытий и достижений, семейного благополучия и уверенности в будущем!"

На новогоднем приеме состоялось церемония награждения в различных номинациях. Руководителю одной из лучших в Подмосковье и России технико-внедренческих зон «Дубна» глава города вручил специальную награду в номинации «Инновационная площадка года».