Рубежи памяти и мужества в библиотеке Левобережья

4 декабря в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья выступал вокальный ансамбль «Зеркало души» из талдомского дома культуры «Колос». Руководитель ансамбля Фёдор Геннадьевич Колисниченко и его ученики Евгений Жуков, Александра Осипова, Михаил и Фёдор Сорокины и Анастасия Найдина, концертмейстер Галина Михайловна Ганжа представили тематическую программу «На огненных московских рубежах».

Север Подмосковья, район нашей Дубны и Талдома тоже не остался в стороне от военных действий и обороны нашей столицы, города-героя Москвы. События тех дней, когда решалась судьба не только Москвы, но и всей России, даже всего мира, запечатлены не только в памяти и сердце миллионов советских людей, россиян. О Великой Отечественной войне и битве за Москву написаны множество стихов и песен.

В исполнении наших коллег и друзей из Талдома публика услышала «Марш защитников Москвы», «Моя Москва», ставшая гимном нашей столицы, песня на стихи Евгения Винокурова «Москвичи». Трогательно и не по-детски серьёзно в исполнении самых юных участников Фёдора Сорокина и Анастасии Найдиной прозвучали «Священная война» (полный текст этой песни для многих слушателей стал открытием) и «Орлёнок». «Грустные ивы» и вальс «Ах, эти тучи в голубом» в исполнении Александры Осиповой тронули зал лиризмом и верой в непобедимость духа советских людей, россиян в любых испытаниях, на все времена. Хорошо известные песни «Журавли» (на ст. Расула Гамзатова) и «Баллада о солдате» (на ст. Михаила Матусовского) слушатели подхватывали и подпевали артистам.

Подвиг советского народа и боль войны, вера в Победу, которую у нас никому не отнять сплотила все поколения наших земляков, зрителей и исполнителей, не только свидетелей – ветеранов, детей войны, но и молодёжь, детей XXI века, людей среднего поколения. Эхо войны живёт в душе каждого из нас, а с ним и благодарность защитникам Отечества, Москвы за возможность жить сейчас под мирным небом, развивать свои таланты и интеллект.

Концерт носил и познавательный характер. Патриотическое воспитание через песню, музыкальную и поэтическую культуру имеет важное значение для тех, кто о войне знает только по книгам, фильмам и рассказам. Сближение и взаимодействие поколений делают наше общество сильнее духовно и устойчивее к размыванию границ добра и зла, попыткам стереть из памяти человечества горькие уроки войны.

Зрители узнали историю возникновения песен, их авторов и первых исполнителей. Историческая справка помогла осознать всё величие подвига защитников Москвы. Мощь армии не только и не столько в количестве снарядов, танков, солдат, пройденных километров и силе «генерала Мороза». Прежде всего в едином патриотическом порыве всего народа, на стороне которого правда и защита родной Земли, борьба «за свет и мир».

Долгие и жаркие аплодисменты зрителей, слова благодарности напомнили нашим гостям из Талдома, что «Зеркалу души» всегда рады в Дубне, особенно в нашей библиотеке. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на ниве просвещения и культуры.