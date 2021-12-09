Резиденты ОЭЗ «Дубна» представили свои разработки и оборудование на выставке «Здравоохранение 2021»

Выставка проходит в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения». Это самое масштабное конгрессно-выставочное мероприятие в России в области охраны здоровья, ее участниками стали 1079 экспонентов из 40 стран мира. Предполагается, что на форуме и экспозиции побывают порядка 27 тысяч посетителей-специалистов. Среди них разработчики и производители медицинских изделий, руководители управлений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, главные врачи и ведущие специалисты отечественных больниц, представители профильных министерств и ведомств.

Вызовы пандемии, с которыми столкнулось мировое сообщество, обозначили колоссальную значимость данной сферы и поставили ее в ряд национальных приоритетов нашей страны. Резиденты ОЭЗ «Дубна», реализующие на ее территории проекты в сфере био- и медицинских технологий, практически с первого месяца пандемии начали выпускать продукцию для профилактики и лечения болезни или срочно приступили к ее разработке.

Компания «ВестМедГрупп» представила посетителям экспозиции оборудование для медицинского газоснабжения, разработанное и выпущенное под собственным брендом CADUCEUS. На площади более 140 кв. метров резидент демонстрирует уникальные системы жизнеобеспечения пациентов – настенные и потолочные медицинские консоли. Помимо этого, на стенде компании представлены устройства контроля, мониторинга и управления системами медицинского газоснабжения, а также оборудование, позволяющее провести реанимационно-спасательные действия при отсутствии возможности подключения к системе медицинского газоснабжения – комплекты для подключения аппарата ИВЛ. Также заинтересовало посетителей выставки оборудование для проведения кислородотерапии в амбулаторных и стационарных условиях в виде кислородного ингалятора. Посетители экспозиции могут ознакомиться с источниками медицинских газов – компрессорной и вакуумной станцией и рампой для баллонов высокого давления. Компания демонстрирует и широкий ассортимент криогенной арматуры высокого класса, применяемой на ответственных объектах, а также другую продукцию.

Компания «Грасис» (резидент ОЭЗ «Грасис-Тех») представляет на своем стенде современный медицинский концентратор кислорода АКС. Кислородные установки и станции успешно применяются в медицинских учреждениях для подключения к аппаратам ИВЛ и наркозно-дыхательным аппаратам, проведения процедуры оксигенотерапии, а также в операционных и реанимационных блоках для поддержания дыхания пациентов и в других целях, где необходим кислород.

Завод «ЕЛС-МЕД» демонстрирует целую линейку УЗИ-аппаратов - стационарный, портативный, беспроводной. Современное диагностическое оборудование с высокой точностью определяет любые патологии, изучает работу органов и состояние тканей, что является основным условием результативной деятельности лечебных учреждений и эффективного лечения пациентов. Также специалисты компании-резидента знакомят посетителей экспозиции с новейшими рентгенографическими аппаратами, которые будут выпускаться на производственной площадке в ОЭЗ «Дубна», начиная с 2022 года.

Вся инновационная медицинская продукция компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», представленная на международной выставке здравоохранения, призвана открыть российским медикам новые возможности и сделать их труд более комфортным. Для самих инвесторов особой экономической зоны участие в ежегодной экспозиции это хорошая возможность повысить доверие со стороны врачебного сообщества и пациентов к своей продукции, дополнительный стимул в создании новых видов оборудования и расширении поставок в медучреждения не только России, но и других стран.

Ранее сообщалось, что еще две новые компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ "Дубна".