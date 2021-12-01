Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл лабораторию проточных аккумуляторных батарей

Предприятие ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», где выпускается современное и уникальное оборудование для бесперебойного электроснабжения, является партнером Университета «Дубна». Студенты проходят здесь практику и стажировки, на основе которых защищают дипломы и диссертации. А на днях на базе вуза резидент ОЭЗ «Дубна» открыл новую учебно-научную лабораторию и оснастил ее современным оборудованием для проведения работ в данной сфере. Этот проект реализуется в рамках гранта Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня проточные аккумуляторные батареи набирают все большую популярность, и многие профессионалы данной области считают, что именно за ними будущее сферы накопления энергии и бесперебойного электроснабжения, - рассказал заместитель генерального директора по науке и инновациям Евгений Осетров. - Открытие новой лаборатории даст студентам возможность сочетать учебу с научными исследованиями. Здесь студенты совместно со специалистами нашей компании будут проводить исследования и разработки электролитов нового поколения, отрабатывать технологии для их промышленного производства, а также решать задачи, связанные с разработкой материалов и конструкций для накопителей энергии на основе проточных аккумуляторных батарей. По результатам исследований и инженерных работ планируется создать опытный образец системы бесперебойного питания на основе проточных аккумуляторных батарей мощностью 10 кВт и емкостью 30 кВтч.

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» – первая компания в России, которая будет производить системы бесперебойного питания на основе проточных аккумуляторных батарей. Такие системы смогут применяться для обеспечения потребителей стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети либо при полном отсутствии входного электропитания в течение заданного времени при поддержке от проточных аккумуляторных батарей. Сферами применения могут стать, например, объекты военного, в том числе двойного назначения, атомной энергетики, центры обработки данных (дата-центры) и сети передачи данных (СПД), инженерная и транспортная инфраструктура, крупные медицинские комплексы. Разрабатываемые компанией системы бесперебойного питания также могут эффективно использоваться при интеграции с возобновляемыми источниками энергии.