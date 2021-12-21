Расширенная коллегия

В коллегии приняли участие заместители главы администрации – Тихомиров Максим Николаевич, Потапенко Владимир Анатольевич, Степаненко Алексей Александрович, Мадфес Николай Юрьевич, главный врач ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» Осипов Алексей Валентинович, и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ларионова Ирина Ивановна, начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры Шуренков Владимир Вячеславович, директор МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации города» Оськин Виталий Иванович, заместитель директора ООО «БизнесЛайн» Орлов Роман Владимирович, начальник Дмитровского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» Лаврентьева Алла Сергеевна.

В ходе мероприятия обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства в части проживания иностранных граждан на территории города, исполнения требований законодательства в сфере благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Особое внимание уделено решению вопросов завершения строительства проблемных многоквартирных домов городского округа и соблюдения прав участников долевого строительства.

По результатам встречи прокурором города указано на необходимость проведения ряда мероприятий, направленных на восстановление прав граждан и реализацию решения вопросов повестки дня в соответствии с требованиями федерального законодательства.