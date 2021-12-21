-20,0°
Влажность: 75%
Давление: 744,8 мм

Расширенная коллегия

вторник, 21 декабря 2021 | 10:15    
Новости
     3
30 ноября 2021 года прокурор г. Дубны Московской области Антонов Дмитрий Евгеньевич принял участие в расширенной коллегии, проходившей в администрации г.о. Дубна под председательством главы г.о. Дубна Куликова Сергея Александровича.

В коллегии приняли участие заместители главы администрации – Тихомиров Максим Николаевич, Потапенко Владимир Анатольевич, Степаненко Алексей Александрович, Мадфес Николай Юрьевич, главный врач ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» Осипов Алексей Валентинович, и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ларионова Ирина Ивановна, начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры Шуренков Владимир Вячеславович, директор МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации города» Оськин Виталий Иванович, заместитель директора ООО «БизнесЛайн» Орлов Роман Владимирович, начальник Дмитровского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» Лаврентьева Алла Сергеевна.

В ходе мероприятия обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства в части проживания иностранных граждан на территории города, исполнения требований законодательства в сфере благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Особое внимание уделено решению вопросов завершения строительства проблемных многоквартирных домов городского округа и соблюдения прав участников долевого строительства.

По результатам встречи прокурором города указано на необходимость проведения ряда мероприятий, направленных на восстановление прав граждан и реализацию решения вопросов повестки дня в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Тэги: 
Дубна
Прокуратура
Читать Дубна.Ru в
21.12.2021 | 09:11   
Новости
    18
Прокуратура Дубны поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города
Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Дубны...
Дубна | Прокуратура
16.12.2021 | 15:17   
Новости
    1282
Прокуратура Дубны провела проверку соблюдения лицензионных требований в деятельности управляющих компаний города
В соответствии с пунктом 51 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных...
Прокуратура
16.12.2021 | 15:58   
Новости
    1234
Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
Установлено, что при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «...
Прокуратура