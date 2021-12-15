Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины

Заместитель начальника подразделения Владимир Аленицкий сообщил, что в единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились работники шлюза №2 водоема, которые стали очевидцами происшествия.

Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы воспользовались лодкой, которую предоставили сотрудники гидротехнического сооружения. Доплыв на лодке до льдины, один из спасателей помог любителям зимней рыбалки пересесть в плавсредство, на котором благополучно доставил рыбаков на берег. Медицинская помощь любителям подледного лова не потребовалась, – отметил Владимир Аленицкий.