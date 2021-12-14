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Прямой эфир о дополнительном образовании, культуре и туризме

вторник, 14 декабря 2021 | 10:54    
Новости
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15 декабря в 19.30 на телеканале "Дубна" состоится прямой эфир о дополнительном образовании, культуре и туризме

️Что интересного ждёт дубненцев в новогодние праздники? В какой кружок отдать ребёнка? Наборы в какие коллективы начнутся в следующем году? О дополнительном образовании, культуре и туризме расскажут заместитель главы администрации Дубны Николай Мадфес и начальник отдела культуры и туризма Татьяна Романенкова в прямом эфире на телеканале «Дубна» в эту среду в 19.30.

Трансляция также будет вестись в социальной сети телеканала "ВКонтакте"(dubna_tv) и на Youtube (DubnaTV).

Вопросы вы можете уже сейчас оставлять в группах телеканала в социальных сетях. Также во время эфира задать вопрос можно по телефону: +7 (496) 212-63-43.

Тэги: 
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