«Промтех Digital Day» определил ИТ-стажеров для резидента «ОЭЗ «Дубна»

Корпорация «ПРОМТЕХ», крупнейший резидент особой экономической зоны, сотрудничает с университетом «Дубна» с момента своего основания. Так, компания «Промтех-Дубна» первой среди инвесторов заключила договор целевого обучения студентов вуза, а ОКБ «Аэрокосмические системы» еще с 2011 года начала принимать на практику и стажировку учащихся четвертого курса университета. Всего за последние два года более 100 студентов прошли обучение в компаниях корпорации, а минувшим летом практические навыки здесь получили почти 50 ребят.

Конкурс по программированию «Промтех Digital Day» был организован Корпорацией «ПРОМТЕХ», ОКБ «Аэрокосмические системы» в онлайн формате. В нем приняли участие студенты 1-6 курсов направлений Института системного анализа и управления, а также Инженерно-физического института. За 4 часа ребята, используя свои знания и эрудицию в ИТ-технологиях, а также математическую подготовку и изобретательность, должны были решить 4 задачи.

Мы поддерживаем талантливую молодежь и используем передовые технологии не только в работе, но и в профориентации, - рассказала заместитель генерального директора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы» Инна Жукова. - Данный конкурс – это прежде всего возможность для студентов попробовать свои силы, применить полученные знания и навыки в профессии в перспективной компании.

Единогласным победителем конкурса стал студент первого курса направления «Программная инженерия» Никита Новохатько, призовые места заняли магистры Марк Шавловский и Даурен Габдрахимов. Все они получили подарки и дипломы, а главное - предложения о прохождении оплачиваемой стажировки в ИТ-структурах ОКБ «Аэрокосмические системы». Основными же итогами конкурса по программированию «Промтех Digital Day» стали карьерный старт, ценные призы и бесценный опыт.