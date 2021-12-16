Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Установлено, что при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году Управлением народного образования Администрации г.о. Дубна заключены муниципальные контракты на общую сумму более 2 млн. рублей на поставку в школы ноутбуков, компьютерных мышей, IP-камер, серверов и многофункциональных устройств, однако поставщиками в установленные сроки условия контрактов не выполнены.