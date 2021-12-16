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Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

четверг, 16 декабря 2021 | 15:58    
Новости
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Установлено, что при реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году Управлением народного образования Администрации г.о. Дубна заключены муниципальные контракты на общую сумму более 2 млн. рублей на поставку в школы ноутбуков, компьютерных мышей, IP-камер, серверов и многофункциональных устройств, однако поставщиками в установленные сроки условия контрактов не выполнены.

По выявленным нарушениям заместителем прокурора города внесены 5 представлений в адрес руководителей организаций-поставщиков ООО «Национальный Центр Информатизации», ООО «Диджитал», ООО «Смарт Куб», АО «Синтроникс», ООО «СИНТО».

По результатам рассмотрения представлений 3 должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, условия муниципальных контрактов выполнены и все товары поставлены в школы города.

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