Прокуратура Дубны провела проверку соблюдения лицензионных требований в деятельности управляющих компаний города

В силу ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ к лицензионным требованиям относится - наличие у должностного лица (единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя юридического лица или его филиала либо индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - единоличного исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя, которым такие полномочия переданы) лицензиата, соискателя лицензии квалификационного аттестата.

В силу частей 1, 2 статьи 8 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Лицензионные требования включают в себя требования к деятельности юридических лиц в соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования.

В соответствии с п. 3 «Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1110 от 28.10.2014, требования, предусмотренные пунктами 1 - 6.1 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса РФ относятся к лицензионным требованиям к лицензиату.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований указанного федерального законодательства директор одной из управляющих организаций города, являясь единоличным исполнительным органом и руководителем юридического лица, квалификационный аттестат не получал.

По выявленным нарушениям прокуратурой города в отношении «бывшего» директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения «бывшему» директору управляющей компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей.