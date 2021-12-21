Прокуратура Дубны поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города

Дубненский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина К., которым он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ – неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Суд установил, что гражданин К., являясь лицом, освобожденным из мест лишения свободы, в отношении которого 16.03.2021 Дубненским городским судом Московской области установлен административный надзор сроком до 23.03.2022, неоднократно нарушал установленные ограничения (без уважительных причин не явился на регистрацию 05.05.2021, отсутствовал по месту жительства 10.05.2021), в связи с чем в отношении него сотрудниками полиции были составлены два протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых К. привлечен к административной ответственности с назначением ему наказания в виде штрафа.

Кроме того, 11.05.2021 гражданин К. был выявлен сотрудниками полиции в состоянии опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Однако, не сделав никаких выводов и игнорируя установленные судом ограничения, гражданин К. 03.06.2021 повторно не явился на регистрацию без уважительных причин, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ с назначением ему наказания в виде обязательных работ на срок тридцать часов.

Не желая вставать на путь исправления и продолжая нарушать установленные судом в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ от 06.04.2011 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» ограничения, 06.08.2021 гражданин К. повторно без уважительных причин покинул место жительства и был выявлен сотрудниками полиции в состоянии опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, которое в соответствии с главой 20 КоАП РФ является административным правонарушением, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность.

Приговором Дубненского городского суда Московской области в отношении К. отменено условное осуждение к лишению свободы, назначенное приговором суда от 10.02.2021 г., и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.