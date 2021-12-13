-1,7°
Влажность: 91%
Давление: 755,3 мм ↑

Пресс‑релиз о внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Дубна 9 декабря 2021 года

понедельник, 13 декабря 2021 | 12:49    
Новости
     4
Совет депутатов городского округа Дубна собрался на внеочередное заседание 9 декабря. Началось оно с приятной церемонии награждения Чарыкова Алексея Владимировича Почетной грамотой Совета депутатов за значительные трудовые достижения, вклад в реализацию муниципальных программ развития города Дубны, значительный личный вклад в развитие физкультуры и спорта в городе Дубне.

Согласовав повестку дня, депутаты утвердили новую редакцию Устава города Дубны. Отдельные формулировки были изменены для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Корректировка затронула ряд статей, в том числе о деятельности Контрольно-счетной палаты и назначении председателя КСП, о досрочном прекращении полномочий депутатов и Главы городского округа, о проведении опроса граждан.

Также в текст Устава включены новые пункты и статьи: в частности, об инициативных проектах, о муниципальном контроле и праве депутатов иметь помощников, работающих безвозмездно.

По второму вопросу голосование также было единогласным: принят за основу проект решения «О бюджете города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как отметил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов, это версия, которая обсуждалась на публичных слушаниях, с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты. А те предложения, что были внесены в протокол по итогам слушаний, депутаты рассмотрят на следующем этапе – комиссионно, перед принятием бюджета в целом.

Основные характеристики бюджета города Дубны на 2022 год: общий объем доходов – 3 089 268,72 тыс. рублей, расходов – 3 089 016,47 тыс. рублей; профицит – 252,25 тыс. рублей.

Еще по четырем вопросам депутаты также были единодушны. За значительные трудовые достижения и высокие результаты Почетными грамотами Совета депутатов награждены:

  • заместитель директора МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна» Ливеров Андрей Алексеевич;
  • начальник Управления правового обеспечения Администрации городского округа Дубна Кравченко Александр Леонидович;
  • коллектив средней общеобразовательной школы № 2 и ее директор Халяпина Нина Петровна.

По завершении внеочередного заседания состоялась плановая встреча с Главой городского округа. По всем темам, которые обозначили депутаты, Сергей Куликов и его заместители дали подробную информацию. Они рассказали об организации уборки и утилизации снега, о приобретении дополнительной дорожной техники, о подготовке нового расписания автобусов на городских маршрутах – после определения компании-подрядчика на следующие три года, о деятельности муниципального музея и других аспектах городской жизни.

Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте sddubna@mail.ru.

Тэги: 
Совет депутатов
Источник:
Совет депутатов городского округа Дубна
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
Читать Дубна.Ru в
07.12.2021 | 09:58   
Новости
    954
Более одиннадцати миллионов инвалидов получают выплаты Пенсионного фонда России
В России насчитывается 11,4 млн граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, для российских...
Пенсионный фонд
07.12.2021 | 16:15   
Новости
    1142
Подмосковные предприниматели могут повысить эффективность бизнеса за счет внедрения ИТ-решений
Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в серии вебинаров по презентации программных продуктов,...
вебинар | бизнесу | Подмосковье
Фото: Яндекс
08.12.2021 | 14:58   
Новости
    1526
Преображения медсанчасти №9
Медсанчасть №9 ФМБА России преображается буквально на глазах. Недавно шла речь о планах открыть соляную пещеру и...
Дубна | здравоохранение