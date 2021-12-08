Преображения медсанчасти №9

Наряду с реабилитационным отделением, совсем скоро, во второй половине декабря, вступят в строй отделения реанимации – на шесть коек и кардиологии – на тридцать.

Полным ходом идут ремонтные работы внутри помещений медико-санитарной части, проводятся работы по облагораживанию фасадов зданий и капитальный ремонт ограждения территории. В здании поликлиники завершены ремонтные работы в кабинете неотложной помощи, регистратуре, в настоящий момент заканчиваются работы по подготовке к открытию центра амбулаторной онкологической помощи.

По просьбе жителей, совсем скоро в здании стоматологической поликлиники будет открыто отделение детской стоматологии, где маленькие пациенты смогут получать квалифицированную помощь. Его оборудуют игровыми зонами, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.

Изменения коснутся и клинико-диагностической лаборатории. Уже сейчас ведутся капитальные ремонтные работы в помещении, где в 2022 году будет открыта ПЦР лаборатория. Это позволит проводить исследования, направленные на своевременное выявление пациентов с COVID и оказания им медицинской помощи.

Главные врачи Дубненской городской больницы и медсанчасти находятся в постоянном взаимодействии, чтобы лечебные учреждения дополняли друг друга по спектру предоставляемых услуг.

Большую поддержку оказывает Объединенный институт ядерных исследований. Процессы ремонта помещений и оснащения необходимым оборудованием держат на личном контроле губернатор Андрей Воробьев и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

В ближайшем будущем в Дубне будет и долгожданное сосудистое отделение, чтобы наши больные с инфарктами, инсультами могли получать квалифицированную врачебную помощь в своем городе.

Напоминаем, что ранее в ОЭЗ «Дубна» состоялась рабочая встреча руководства Управляющей компании и представителей МСЧ-9, в ходе которой ее участники обсудили вопросы будущего сотрудничества.