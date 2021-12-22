Премьера мультфильма «Нерпа и тайна Байкала»

Сценарий к этому мультфильму написали заместитель директора ЛЯП ОИЯИ д.ф.-м.н. Дмитрий Наумов и переводчик Группы научных коммуникаций ЛЯП Наталья Мазарская. Анимационный фильм создан благодаря усилиям юных мультипликаторов из КГАОУ “Школа космонавтики”, КГБОУ “Лесосибирский кадетский корпус”, АНИПО “Медиастудия Cool Skills” и их преподавателей.

История создания мультфильма

В середине сентября 2021 года команда Политехнического музея провела в Дубне двухдневный семинар для музейных работников «Медиация: практика взаимодействия с посетителем, научная коммуникация». Встреча получилась яркой и вдохновляющей.

Рассказать о своем личном опыте в области популяризации науки организаторы пригласили и Дмитрия Наумова.

В конце своего доклада Дмитрий признался, что особенно его захватывает идея создания научно-популярных роликов и мультфильмов для детей. После лекции Андрей Гаврилов, директор Железногорского музейно-выставочного центра, а по совместительству преподаватель Школы юных кинематографистов (Железногорск, Красноярский край), предложил попробовать сделать мультфильм вместе.

Замысел был такой: пишется сценарий, на основе которого дети продолжают фантазировать, придумывать собственные образы и размышлять над художественными решениями будущего мультфильма, погружаясь при этом в мир реальной науки. Было решено начать с рассказа о Байкальском нейтринном телескопе. И вскоре сценарий был готов.

Затем настала очередь сибиряков: теперь творческие процессы закипели в Красноярском крае. К сожалению, пандемия добавила трудностей: почти вся работа велась удаленно, что в конечном итоге стало дополнительным испытанием.

Несмотря на все препятствия, ребята справились. Сотрудники Лаборатории ядерных проблем выражают надежду, что этот опыт станет лишь первой ласточкой в дальнейшем сотрудничестве ученых, детей и их преподавателей.

Ранее сообщалось, что Киностудия Горького снимет документальный фильм о работе ученых в Дубне и Швейцарии.