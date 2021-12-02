Праздник к нам приходит: ОЭЗ «Дубна» украсили к Новому году

Несмотря на то, что до Нового года остается еще почти месяц, введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, праздник никто не отменял и сотрудники Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» решили заранее создать соответствующую атмосферу для всех, кто работает в технико-внедренческой зоне.

Главным элементом оформления выступает новогодняя елка. В особой экономической зоне установили несколько пышных красавиц с яркими игрушками, шарами и сверкающими гирляндами: в холле и большом зале Конгресс-центра, на улице – у инновационно-технологических центров «Менделеев» и «Ломоносов», перед Конгресс-центром и гостиницей «Резидент-отель», а при входе на КПП правобережной площадки нарядили живую ель.

По дороге к площадке ОЭЗ «Дубна» на левом берегу ближе к вечеру зажигаются световые консоли. Саму территорию традиционно украсила световая инсталляция, состоящая из объемных декоративных фигур оленей. У такой импровизированной фотозоны сотрудники ОЭЗ уже делают первые снимки на память. Инсталляция энергосберегающая, потребляет меньше электричества, чем обычная, безопасна и работает круглосуточно при любой погоде. Как всегда, вечером подсвечиваются фасады зданий, что особенно красиво смотрится с противоположного берега Волги.

Всё это праздничное оформление создает ощущение волшебства. «Выходишь с работы и попадаешь в настоящую зимнюю сказку», – поделился сотрудник одной из компаний-резидентов.

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