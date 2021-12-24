Поздравляем подшефный детский сад «Созвездие»

Детский сад «Созвездие» входит в сотню лучших дошкольных учреждений России, а уходящий год для коллектива был наполнен несколькими значимыми событиями. В 2021 году он стал победителем сразу трех конкурсов самого разного уровня. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев пришел в детский сад, чтобы больше узнать о достижениях, поздравить коллектив с этими успехами и наступающим новым годом.

"Мы одержали победу в VIII федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин» с проектом «Детская журналистика», - рассказывает директор «Созвездия» Елена Велякова. - "Проект, который запустили, уже дает видимые результаты: мы выпускаем детско-родительские телепередачи, в которых принимают участие и сотрудники особой экономической зоны «Дубна», детские программы, делаем с ребятами мультфильмы. Наши воспитанники очень увлечены новым для них делом - занимательной и познавательной тележурналистикой".

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев уже побывал в детской телестудии в качестве гостя. Воспоминания самые позитивные - тогда маленькие интервьюеры буквально засыпали его вопросами о том, какие резиденты лучше всех работают, какие новые предприятия руководитель хочет открыть, чем они будут заниматься и на какие специальности стоит в будущем учиться, ведь буквально через два десятка лет, после окончания вузов, они вполне могут пополнить компании-резиденты или прийти в ОЭЗ с собственными идеями и бизнес-проектами.

"Наш детский сад стал победителем и в двух региональных конкурсах", - продолжила Елена Владимировна. – "Это конкурс стажировочных площадок, теперь на нашей базе будем делиться с коллегами Московской области опытом по организации дополнительного образования детей и взрослых: какие кружки работают, по какому принципу и как мы их организовывали, какие успехи есть у воспитанников. На следующий 2022 год мы уже запланировали мероприятие, в котором примут участие педагоги дошкольных образовательных учреждений региона. В этом году мы также вошли в пятерку лучших региональных инновационных площадок с проектом в номинации «STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников».

На встрече с коллективом, которая проходила в актовом зале детского сада, в адрес Управляющей компании ОЭЗ прозвучали слова благодарности за сотрудничество и шефскую помощь от администрации детского сада, сотрудников и родителей, а Антон Афанасьев в ответ пожелал творческих успехов в экспериментально-исследовательской деятельности в новом году и подтвердил, что ОЭЗ продолжит оказывать своим подшефным активную поддержку, в том числе в реализации новых проектов.

"Поддержка будет касаться не только материально-технического оснащения, благоустройства, а в первую очередь организации экскурсий в ОЭЗ, на предприятия резидентов, проведения профориентационных встреч с ребятами, большинство родителей которых работают в нашей особой экономической зоне", - сказал руководитель. - "Ваш профессиональный коллектив педагогов и воспитателей заслуживает самой высокой оценки и на конкурсах, и от родителей. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы новые проекты детского сада и само образовательное учреждение были самыми лучшим в Подмосковье".

В завершение предновогодней встречи состоялся обмен подарками. В руках Антона Афанасьева оказался символ года - тигренок, сделанный руками ребят с помощью педагогов. По словам руководителя, он станет любимым экспонатом в музее ОЭЗ «Дубна». Ну и, конечно, в этот день свое творчество продемонстрировали маленькие воспитанники старшей группы «Звездочка», они на радость родителям пели, читали стихи и водили хоровод у елки, с интересом смотрели костюмированное представление, подготовленное педагогами «Созвездия».

Также читайте, какое необычное поздравление с наступающим Новым 2022 годом организовала Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» для детей реабилитационного центра «Журавлик».