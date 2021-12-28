Поздравление с Новым Годом от Ирины Ларионовой, и.о. начальника ФБУЗ МСЧ №9 города Дубна

Оценивая результаты деятельности Медико-санитарной части №9 ФМБА России в уходящем году, спешу поблагодарить за конструктивное сотрудничество наших коллег и партнёров – именно с вашей помощью удалось достичь определённых результатов и вывести наше медицинское учреждение на новый уровень развития.

Прежде всего, хочу поблагодарить каждого из сотрудников МСЧ №9 ФМБА России за плодотворную и успешную работу в течение этого года, за высокий профессионализм, интерес к делу. 2021 год стал для всех нас годом перемен, преобразований, как внешних, так и внутренних, масштабная реновация учреждения проводилась одновременно в нескольких направлениях. За год общими усилиями нам удалось решить немало серьёзных задач: завершить капитальный ремонт в поликлинике и в отделениях Медико-санитарной части №9, открыть дополнительные профильные койки в отделении медицинской реабилитации. Значительные успехи были достигнуты в научно-образовательном направлении: удалось сделать регулярными семинары и конференции, в рамках которых специалисты могли обмениваться опытом, а пациенты получить ответы на волнующие вопросы. С августа 2021 года мы запустили социально-значимый для населения проект: «Школа здоровья», в рамках которого, наши специалисты проводили встречи и мероприятия, направленные на сохранение здоровья и пропаганду здорового образа жизни.

В следующем году мы продолжим преобразования нашего учреждения. Для этого уже сейчас совместно с нашими коллегами мы провели большую работу. В ближайшие месяцы жители Дубны смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь в новых отделениях ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России: отделении кардиологии, реанимации и

паллиативной помощи. На 2022 год также запланировано открытие на базе стоматологической поликлиники отделения детской стоматологии, будут проведены работы по благоустройству прилегающей к МСЧ №9 территории.

Я хочу сказать огромное спасибо руководителям и сотрудникам ОИЯИ, Администрации городского округа Дубна, коллегам и пациентам за плодотворное сотрудничество и взаимопонимание!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! С Новым годом Вас!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

МЫ РАДЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!