Повестка дня заседания Совета депутатов городского округа Дубна на 23 декабря 2021 года

15.00 – 15.05
Утверждение повестки заседания Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
15.05 – 15.20
1. О бюджете города Дубны Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
15.20 – 15.35
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
15.35 – 15.50
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 25.11.2004 г. № РС-13-110 «Об установлении значений Пкд и Км для расчета платы за земельные участки на территории г. Дубны»
Докладчик – Козырев Виталий Вадимович
15.50 – 16.00
4. Об исполнении бюджета города Дубны Московской области за 9 месяцев 2021 года
Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна
16.00 – 16.10
5. О выплате премии по итогам работы за 2021 год Главе городского округа Дубна Московской области
Докладчики – Каприна Надежда Николаевна
16.10 – 16.20
6. О выплате премии по итогам работы за 2021 год Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна Московской области
Докладчики – Каприна Надежда Николаевна
16.20 – 16.25
7. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
16.25 – 16.30
8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
16.30 – 16.35
9. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна Московской области
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
16.35 – 16.45
10. Об утверждении Плана нормотворческой работы Совета депутатов городского округа Дубна Московской области на 1 квартал 2022 г.
Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович
16.45
11. РАЗНОЕ