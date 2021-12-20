Повестка дня заседания Совета депутатов городского округа Дубна на 23 декабря 2021 года

15.00 – 15.05

Утверждение повестки заседания Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

15.05 – 15.20

1. О бюджете города Дубны Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

15.20 – 15.35

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 24.12.2020 г. № РС6-21(26)-148/47 «О бюджете города Дубны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

15.35 – 15.50

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 25.11.2004 г. № РС-13-110 «Об установлении значений Пкд и Км для расчета платы за земельные участки на территории г. Дубны»

Докладчик – Козырев Виталий Вадимович

15.50 – 16.00

4. Об исполнении бюджета города Дубны Московской области за 9 месяцев 2021 года

Докладчик – Труфанова Виктория Алексеевна

16.00 – 16.10

5. О выплате премии по итогам работы за 2021 год Главе городского округа Дубна Московской области

Докладчики – Каприна Надежда Николаевна

16.10 – 16.20

6. О выплате премии по итогам работы за 2021 год Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна Московской области

Докладчики – Каприна Надежда Николаевна

16.20 – 16.25

7. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

16.25 – 16.30

8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

16.30 – 16.35

9. О награждении Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна Московской области

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

16.35 – 16.45

10. Об утверждении Плана нормотворческой работы Совета депутатов городского округа Дубна Московской области на 1 квартал 2022 г.

Докладчик – Тамонов Андрей Владимирович

16.45

11. РАЗНОЕ