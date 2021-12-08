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Пилотный проект сервисных управляющих организаций «НАШ ДОМ»

среда, 08 декабря 2021 | 15:19    
Новости
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Чтобы жителям Подмосковья не приходилось переживать за качество уборки подъездов, неисправные лифты и непонятные суммы в квитанциях за ЖКХ, в регионе запускают пилотный проект сервисных управляющих организаций под брендом «НАШ ДОМ».

Будет внедрен единый стандарт работы. Бесперебойное предоставление услуг ЖКХ жителям – в основе всего. УК должны иметь собственную спецтехнику, диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В штате - только квалифицированные специалисты.

Каждая управляющая компания должна добросовестно работать, так как получает ежемесячные платежи от жителей и поддержку, финансовую в том числе, от нас. Задача - чтобы люди в очереди не стояли, все должно происходить онлайн - на 99%. Хочу поблагодарить работников, которые меняют облик и стереотипы коммунального хозяйства. Вы делаете очень важное дело, - сказал губернатор Андрей Воробьев.

Для более оперативного решения возникающих коммунальных проблем запустят общедомовые чаты и аккаунты в соцсетях. Заработает и единый портал — DOM.MOSREG.RU, где в режиме «одного окна» можно будет решить все вопросы, касающиеся услуг ЖКХ.

Коснется модернизация и внешнего облика. Офисы оформят в едином стиле, обеспечат безбарьерную среду для маломобильных жителей. Обслуживание в них также должно быть на высоком современном уровне - в порядке электронной очереди с ожиданием не более 10 минут.

Первые такие офисы уже работают в Химках, Одинцове и Подольске. Пилотный проект реализуют 7 муниципалитетов, а в сентябре 2022-го он будет распространен по всему Подмосковью, в том числе и в Дубне.

Тэги: 
ЖКХ
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