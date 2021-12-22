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Перемены в Дубненском многофункциональном центре

среда, 22 декабря 2021 | 09:57    
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В декабре в МФЦ Дубны завершили проект по модернизации 3 окон приема заявителей с установкой моноблоков с двусторонними мониторами, переняв положительный опыт коллег из МФЦ Сергиева Посада. Теперь жители Дубны смогут быстрее получать необходимые услуги через портал госуслуг.

В окнах, оборудованных новой техникой, можно получать «очные» услуги, через специалиста МФЦ и услуги Цифрового МФЦ, через портал госуслуг, данные отображаются на экранах параллельно. Такое оборудование стало особенно актуальным во время пандемии – при работе с двусторонними мониторами исключается прямой контакт оператора и заявителя.

Также сотрудники МФЦ рассказали про уникальный программно-технический комплекс - Криптобиокабину. В функции КБК входит регистрация биометрических данных заявителя, а именно снятие отпечатков пальцев и получение изображения лица.

Теперь МФЦ Дубны принимает заявления по услуге оформления загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации на 10 лет. На оформление заявления уходит от 40 минут до часа, лучше воспользоваться предварительной записью на региональном портале http://uslugi.mosreg.ru/, выбрав сервис «Предзапись в МФЦ» или по телефону 8 (800) 550-50-30 (доб. 3 52251).

Необходимо учесть, что при оформлении через портал Госуслуг с последующей сдачей биометрии в ОВД – госпошлина будет со скидкой 30% и составит 3 500 рублей.

Тэги: 
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