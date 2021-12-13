Парад Дедов Морозов состоялся в Парке семейного отдыха в Дубне

Массовые гуляния сопровождались большой развлекательной программой. Скучать было некогда: показ новогодних мультфильмов на большом светодиодном экране перемежался викторинами, играми, хороводами вместе с аниматорами в костюмах сказочных персонажей. Дети получали в подарок сладости. А кульминацией стало световое шоу московского театра Show Madhura.

Все, кто пришли в парк, весело провели воскресный день. Отлично проходит зима в Подмосковье!