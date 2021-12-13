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Парад Дедов Морозов состоялся в Парке семейного отдыха в Дубне

понедельник, 13 декабря 2021 | 14:53    
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Уже традиционно, в середине декабря в парке семейного отдыха проводится шествие Дедов Морозов. И на выходных они прошли по заснеженным дорожкам парка, вовлекая в свою колонну взрослых и детей.

Массовые гуляния сопровождались большой развлекательной программой. Скучать было некогда: показ новогодних мультфильмов на большом светодиодном экране перемежался викторинами, играми, хороводами вместе с аниматорами в костюмах сказочных персонажей. Дети получали в подарок сладости. А кульминацией стало световое шоу московского театра Show Madhura.

Все, кто пришли в парк, весело провели воскресный день. Отлично проходит зима в Подмосковье!

Тэги: 
Новый Год
праздник
Источник:
Администрация г.о. Дубна
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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