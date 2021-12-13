Парад Дедов Морозов состоялся в Парке семейного отдыха в Дубне

понедельник, 13 декабря 2021 | 14:53
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Уже традиционно, в середине декабря в парке семейного отдыха проводится шествие Дедов Морозов. И на выходных они прошли по заснеженным дорожкам парка, вовлекая в свою колонну взрослых и детей.
Массовые гуляния сопровождались большой развлекательной программой. Скучать было некогда: показ новогодних мультфильмов на большом светодиодном экране перемежался викторинами, играми, хороводами вместе с аниматорами в костюмах сказочных персонажей. Дети получали в подарок сладости. А кульминацией стало световое шоу московского театра Show Madhura.
Все, кто пришли в парк, весело провели воскресный день. Отлично проходит зима в Подмосковье!