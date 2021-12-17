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Прошёл отборочный тур "Конкурса национальной песни и танца"

пятница, 17 декабря 2021 | 09:59    
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Всего было представлено 30 участников в трёх возрастных категориях.

Жюри и гости получили истинное наслаждение от песен и танцев ребят. Подпевали знакомые всем песни, аплодировали, не жалея сил. А в конце запели все вместе песню "Солнечный круг" на четырёх языках - русском, татарском, узбекском и азербайджанском.

Подвели итоги конкурса. Победители будут выступать на Фестивале национальных культур 19 декабря в ДК "Октябрь". Всем участникам вручат дипломы и призы.

По доброй традиции был накрыт стол для гостей и участников мероприятия.

Благодарим всех участников и до встречи на Фестивале 19 декабря в 13 часов!

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