От мечты к открытиям

В Год науки и технологий знания по истории наук и современных достижений особенно актуальны. Вопросы и темы игры затронули широкий спектр знаний, применения науки и техники: от изобретения таких привычных нам сейчас предметов и механизмов как зеркало, джинсы, трамвай, телевизор до глобальных открытий, позволивших значительно ускорить научно-технический прогресс.

Один из этапов игры («Дубна научная») был посвящен истории нашего города, именам работавших здесь учёных, коллайдеру НИКА. Для ответа на вопросы игрокам пришлось применить знания по физике, истории, химии, астрономии и, конечно же, широкий кругозор и развитый интеллект.

Формат «Своей игры» позволил участникам разбиться на несколько групп, проявить сплочённость и навыки командной работы.

