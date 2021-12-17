0,2°
Влажность: 95%
Давление: 747,8 мм

От мечты к открытиям

пятница, 17 декабря 2021 | 10:15    
Новости
     7
В Центральном отделе библиотеки прошла интеллектуальная игра-викторина «От мечты к открытиям», в которой приняли участие девятиклассники школы №7.

В Год науки и технологий знания по истории наук и современных достижений особенно актуальны. Вопросы и темы игры затронули широкий спектр знаний, применения науки и техники: от изобретения таких привычных нам сейчас предметов и механизмов как зеркало, джинсы, трамвай, телевизор до глобальных открытий, позволивших значительно ускорить научно-технический прогресс.

Один из этапов игры («Дубна научная») был посвящен истории нашего города, именам работавших здесь учёных, коллайдеру НИКА. Для ответа на вопросы игрокам пришлось применить знания по физике, истории, химии, астрономии и, конечно же, широкий кругозор и развитый интеллект.

Формат «Своей игры» позволил участникам разбиться на несколько групп, проявить сплочённость и навыки командной работы.
 

Тэги: 
культура
Читать Дубна.Ru в
17.12.2021 | 09:23   
Новости
    7
Дубненская городская Библиотека семейного чтения приглашает
Мастер-класс, квиз и выставка вышивки.
культура
17.12.2021 | 09:59   
Новости
    10
Прошёл отборочный тур "Конкурса национальной песни и танца"
Всего было представлено 30 участников в трёх возрастных категориях.
конкурс | культура
16.12.2021 | 16:52   
Новости
    1308
Золотые юбиляры
В Дубненском отделе ЗАГС чествовали золотых юбиляров супружеской жизни.
Дубна | поздравление | соотечественники