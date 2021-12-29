ОЭЗ «Дубна»: значимые события уходящего года

За 15 лет особая экономическая зона «Дубна» проделала большой успешный путь в своем развитии и в новый 2022 год вступает с отличными результатами. На сегодняшний день число резидентов составляет 172 компании. Они активно развивают свои проекты, строят собственные объекты, наращивают мощности на уже действующих производствах, демонстрируя уверенный рост по основным показателям. На данный момент компаниями уже освоены инвестиции в размере 38 млрд руб., создано свыше 5 тыс. рабочих мест, а ежегодная выручка достигла 20 млрд руб. Для создания комфортных условий деятельности инвесторов Управляющей компанией ОЭЗ построены и введены в эксплуатацию более 300 объектов инфраструктуры.

В 2021 году по итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, который ежегодно проводит АКиТ при участии Минэкономразвития России, «Дубна» уже традиционно вошла в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон. Также подмосковная площадка отмечена наградой в номинации «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19» рейтинга лучших ОЭЗ мира Global Free Zones of the Year 2021. Его составители отметили большие усилия ОЭЗ по поддержке высокотехнологичного малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции и усложнившейся, в связи с этим, экономической ситуации.

С начала 2021 года в ОЭЗ «Дубна» было привлечено 16 новых высокотехнологичных компаний. Объем инвестиций, который они намерены вложить в реализацию своих проектов на подмосковной территории, рекордный - более 16 млрд рублей, а число запланированных к созданию новых рабочих мест превысит 1000.

10 августа торжественно запущен питающий центр «Долино» мощностью 50 МВт. О ключевом значении объекта для активно развивающейся инфраструктуры ОЭЗ и проектов энергоемких компаний-резидентов, для снабжения электроэнергией социально значимых объектов Дубны и ее градообразующих предприятий говорит уже тот факт, что в мероприятии принял участие губернатор Московской области А.Ю. Воробьев. Он отметил, что современная подстанция даст мощный импульс развитию экономики и социальной сферы подмосковного наукограда и региона в целом.

Пандемия коронавируса не привела к снижению инвестиционной активности резидентов: в 2021 году 3 компании - «Акцентр Групп», «Энкор» и «Эйс Технологии» запустили новые производства, еще 2 резидента увеличили производственные мощности - «Акванова Рус» на 610 кв. м, а «Промтех-Дубна» сразу на 17300 кв. м.

В уходящем году АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» был передан в управление еще один инновационно-технологический центр на правобережной площадке, в котором оперативно организовали свои производства 7 высокотехнологичных компаний-резидентов. В Год науки и технологий новому центру, а также ИТЦ на левом берегу были присвоены имена выдающихся русских ученых - «Менделеев» и «Ломоносов».

Ярмарка вакансий, которую ежегодно проводит Управляющая компания ОЭЗ, сегодня является крупнейшей на Севере Подмосковья. С каждым годом увеличивается число ее участников от работодателей и тех, кто хочет найти специальность по душе – студентов университета «Дубна», других вузов региона, жителей наукограда. В этот раз заявки на участие в Ярмарке были поданы от 300 соискателей и 23 резидентов, у которых были открыты порядка 80 вакансий. В результате более 60 кандидатов инвесторы пригласили на повторное собеседование в компании.

В Год науки и технологий в ОЭЗ «Дубна» запущен новый проект «Цифровой гараж», который реализуется совместно с университетом «Дубна» и ОИЯИ. Проект объединяет талантливых детей, студентов и молодежь с резидентами ОЭЗ «Дубна» для развития научно-технической деятельности, генерации инновационных идей, их возможного воплощения в перспективе в решение конкретных задач резидентов или промышленных предприятий города. В «Цифровом гараже» уже прошли первые лекции и мастер-классы по робототехнике, программированию, 3D-визуализации и виртуальной реальности.

Мероприятием года называют Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». По инициативе Управляющей компании в ОЭЗ «Дубна» на базе Делового клуба была открыта и успешно работала единственная в Подмосковье офлайн-площадка соревнований ИТ-специалистов. По мнению организаторов, площадка зарекомендовала себя, как одна из лучших по техническому оснащению, а проект «Цифровой гараж» вполне может стать продолжением федерального конкурса в Подмосковье.

В Новый год мечты сбываются - настоящим подарком накануне праздника было подключение к электроэнергии поселка для многодетных семей, расположенного в микрорайоне Юркино городского округа Дубна. Это стало возможным благодаря мощностям введенного в этом году питающего центра «Долино». В торжественной церемонии подачи электроэнергии в поселок принял участие министр энергетики Московской области А.Ю. Самарин.