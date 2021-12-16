ОЭЗ «Дубна» сохраняет лидерство в России

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон России с 2017 года проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при участии Министерства экономического развития РФ. Целью пятого по счету рейтинга стало определение наиболее инвестиционно привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору максимально комфортные условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками - от получения статуса резидента до запуска производства. Опубликованный рейтинг АКиТ РФ показывает, что ОЭЗ «Дубна» с этой точки зрения является лучшей в Московской области и одной из лучших площадок в России.

ОЭЗ «Дубна» и Технополис «Москва» - технико-внедренческие площадки, которые активно развивают экономику всего московского региона, создают комфортные условия для предпринимательской деятельности, постоянно сменяя лидерство в рейтинге инвестиционной привлекательности для бизнеса: в прошлом году лидером были мы, в 2021-м технополис, - прокомментировал итоги рейтинга генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Наша ОЭЗ интересна как российским, так и иностранным инвесторам. Кроме преференций, определенных для особых экономических зон, ее резиденты активно используют региональные меры поддержки и преференции, в том числе предоставление грантов и субсидий на развитие инфраструктуры и науки. Поэтому ОЭЗ востребована, по-прежнему привлекает технологичные компании, инвесторов, готовых строить собственные объекты и в кратчайшие сроки начать выпуск инновационной продукции на предоставляемых для этого площадях с готовой инфраструктурой. Рейтинг еще раз подтвердил, что ОЭЗ в Дубне является эффективным инструментом реализации государственной инвестиционной политики.

В 2021 году впервые в Национальный рейтинг были включены все ОЭЗ старше одного года. Отдельно оценивались ОЭЗ технико-внедренческого, промышленно-производственного и портового типов, учитывались такие критерии, как объем вложенных инвестиций на кв. метр земельного участка площадки, введенные в эксплуатацию инфраструктурные мощности, эксперименты по мониторингу порталов ОЭЗ, качеству взаимодействия с запросами потенциальных инвесторов и т.д. Всего в рейтинге участвовали 27 ОЭЗ России.

Сегодня на территории ОЭЗ «Дубна» реализуют свои проекты более 170 резидентов. В 2020 году ее инвесторами стали 18 новых компании с плановым объемом инвестиций 6,8 млрд руб., в 2021-м - еще 15, которые намерены инвестировать 7,7 млрд рублей. В настоящее время высокая динамика привлечения наукоемких компаний сохраняется. С введением в эксплуатацию в 2021 году современного питающего центра «Долино» возможности для пополнения команды резидентов, которым для производства высокотехнологичной продукции требуются значительные объемы энергоресурсов, еще больше расширились. Также площадка привлекательна для инвесторов ввиду самой низкой среди технико-внедренческих зон стоимости продажи земельного участка резиденту ОЭЗ относительно регионального значения.

ОЭЗ «Дубна» всегда открыта для новых инвесторов. Вся актуальная информация для потенциальных компаний-резидентов размещена на сайте особой экономической зоны по ссылке https://oezdubna.ru/

Достичь 100-процентной заполняемости особая экономическая зона "Дубна" может в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.