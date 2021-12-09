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Обучение заведующих детских садов

четверг, 09 декабря 2021 | 16:22    
Новости
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Организация питания детей в образовательных организациях является необходимым компонентом в системе мероприятий по созданию условий образовательной среды, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников.

Чтобы нашим детям было не только вкусно, но и полезно, осуществляется постоянный контроль со стороны руководителей школ и детских садов, администрации города, Управления народного образования, родителей.

8 декабря в доме Учителя прошло обучение заведующих детских садов по контролю за документацией на поступающую продукцию детского питания. Обучение провёл член общественного Совета по питанию при ГОРУНО Драчев А.В.

В обсуждении участвовали начальник ГОРУНО Жаленкова С.А., директор школы №1, депутат Совета депутатов г.о.Дубна Руденко А.И., члены общественного Совета. В тот же день состоялось очередное заседание Совета, на котором было принято решение, с целью исключения поступления некачественных продуктов, обратиться в Министерство сельского хозяйства Московской области о внесении изменения (дополнения) в контракты в части исполнения поставщиками и должностными лицами контроля качества продукции для детского питания.

Приглашаем родителей к активному участию в проекте «Родительский контроль». Вся информация на сайтах школ и детских садов.

Тэги: 
образование
питание
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