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Обследование мест традиционного массового выхода на лёд в Дубне

понедельник, 13 декабря 2021 | 10:19    
Новости
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Управлением безопасности Администрации городского округа Дубна совместно с представителями Северного отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области и Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» проведено комиссионное обследование мест традиционного массового выхода на лёд любителей зимней рыбалки и мест, где выход населения на лёд запрещён, расположенных в черте городского округа.

В ходе мероприятия проведены профилактические беседы с рыбаками-любителями, розданы информационные листовки с правилами безопасного поведения на льду, размещены предупреждающие баннеры и запрещающие знаки. Дополнительно проработаны вопросы оперативного реагирования оперативных служб на возможные происшествия с людьми на льду. 

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