Обследование мест традиционного массового выхода на лёд в Дубне

Управлением безопасности Администрации городского округа Дубна совместно с представителями Северного отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Московской области и Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» проведено комиссионное обследование мест традиционного массового выхода на лёд любителей зимней рыбалки и мест, где выход населения на лёд запрещён, расположенных в черте городского округа.