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НПК «Грасис» изготовил новый кислородный концентратор для медучреждения

вторник, 07 декабря 2021 | 14:01    
Новости
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Компания «Грасис», дочерняя структура которой является резидентом ОЭЗ «Дубна», продолжает поставки в медицинские учреждения России современного оборудования для лечения пациентов с COVID-19 - новый кислородный концентратор АКС поступил на вооружение одной из больниц в Забайкальском крае.

Недавно медики Петровск-Забайкальской центральной районной больницы стали использовать при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией современный кислородный концентратор АКС. Его изготовила и установила в медицинском учреждении российская научно-производственная компания «Грасис».

На производственной площадке в подмосковной особой экономической зоне «Дубна» немногим более года выпускают оборудование для получения и разделения газовых сред.  Сегодня кислородные установки и станции с успехом применяют в медицинских учреждениях для подключения к аппаратам ИВЛ и наркозно-дыхательным аппаратам, проведения процедуры оксигенотерапии при лечении коронавирусной инфекции, в операционных и реанимационных блоках для поддержания дыхания пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, при интоксикациях и в других целях, где необходим кислород.

Медицинские концентраторы кислорода АКС специально разработаны для использования в лечебно-профилактических учреждениях с любым объемом потребления, - рассказал генеральный директор ООО «Грасис-Тех» Дмитрий Щавелев. - Новый кислородный концентратор АКС для нужд Петровск-Забайкальской ЦРБ производит 6 кубических метров кислорода в час, чистота получаемого из атмосферного воздуха кислорода достигает 95%, а собственное производство кислорода на месте потребления позволяет гарантировать его бесперебойную подачу и независимость от поставщиков.

За прошедший год компания «Грасис» изготовила для медицинских учреждений Москвы, Подмосковья и других регионов России более 1000 кислородных концентраторов и станций. В планах резидента ОЭЗ «Дубна»  продолжить обеспечение потребностей больниц в кислородном оборудовании для борьбы с пандемией.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
технологии
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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