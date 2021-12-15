Новые линзы резидента ОЭЗ «Дубна» появились на оптическом рынке России

Стартовали поставки долгожданного продукта производства компании «Окей Вижен Технолоджи» - мягких контактных линз ежедневной замены для лечения близорукости у детей и подростков. Напомним, что социально значимый проект реализуется на территории ОЭЗ «Дубна» немногим более двух лет и резидент является единственной оптической компанией в России и за рубежом, которая выпускает мягкие контактные линзы такого уровня и качества.

В 2018 году наша компания совместно со специалистами Национального института миопии разработала уникальный способ контроля прогрессирования близорукости у детей, - рассказал предысторию д.м.н., профессор, генеральный директор и собственник холдинга ООО «Окей Вижен» Александр Мягков. – На основе этого метода научно-исследовательским отделом был создан и запатентован дизайн бифокальных мягких контактных линз для контроля прогрессирования миопии у детей и подростков в формате ежемесячной замены - OKVision® PRIMA BIO Bi-focal design. Такие линзы создают миопический дефокус на периферии сетчатки, что тормозит рост глазного яблока, прогрессирование миопии замедляется. За два года наблюдений за пациентами, пользующимися новыми контактными линзами, их эффективность подтвердилась и составила 87-88%.

Преимущества высокотехнологичного продукта высоко оценили специалисты - министерство здравоохранения РФ внесло линзы в перечень клинических рекомендаций «Миопия» в качестве эффективного средства лечения близорукости. А меньше года назад «Окей Вижен» объявила о работе над новым форматом - линзами с однодневной заменой, не имеющими аналогов ни в России, ни за рубежом. Для выпуска уникальной медицинской продукции компании потребовались дополнительные производственные мощности. После успешной работы по наладке и автоматизации современных технологических линий в середине 2021 года на территории ОЭЗ «Дубна» был дан старт их производству под брендом «Окей Вижен Технолоджи».

Благодаря появлению новых высокоэффективных линз снизился риск возникновения осложнений, стало возможным отказаться от лишних манипуляций по уходу, увеличилась длительность ношения (до 14 часов) по сравнению с линзами ежемесячной замены. Сегодня производство современной оптической продукции полностью налажено и линзы можно приобрести в офтальмологических клиниках, а также в профессиональных салонах и отделах оптики во всех регионах России. При заявленных инвестициях в реализацию проекта 100 млн. руб. на данный момент компания уже освоила 105 млн. руб.