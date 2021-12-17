0,2°
Влажность: 95%
Давление: 747,8 мм

Новые компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты более 8,7 млрд рублей

пятница, 17 декабря 2021 | 18:02    
Новости
     10
Три высокотехнологичных компании пополнят ряды резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна». Так решил экспертный совет, члены которого 17 декабря проголосовали за их проекты. Общая сумма запланированных инвестиций составит свыше 8,7 млрд рублей.

Все компании, претендующие на статус резидента ОЭЗ «Дубна», успешно защитили свои бизнес-планы на экспертном совете, который прошел под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой.

Самым крупным инвестором станет «Э.Г.ЛАБ», который намерен вложить в реализацию проекта порядка 7, 8 млрд руб. На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания построит производственный комплекс, первую очередь которого (включая подготовку всего земельного участка площадью 16 га) планируется завершить уже к концу 2023 года. Всего запланированы к строительству три очереди, а общая площадь будущего НПК составит 80 тыс. кв. метров. Здесь будут разрабатывать и выпускать парфюмерно-косметическую продукцию, включая производство комплектующих для ее упаковки. При этом будут применяться уникальные технологии, которые не используются в России, но уже прошли успешную апробацию за рубежом, а также особая наукоемкая, экологичная рецептура и уникальное сырье.

Инициатор проекта группа компаний STERK GROUP LLC ставит целью обеспечить российских потребителей качественной парфюмерно-косметической продукцией отечественного производства, а также создать предприятие, удовлетворяющее требованиям самых престижных брендов как на национальном, так и на международном уровне. Группа компаний является одним из крупнейших дистрибьютеров парфюмерии и косметики на территории России, СНГ и Восточной Европы. В ее портфеле более 70 известных в мире брендов, а ключевыми партнерами являются торговые дома ЦУМ и ГУМ, а также ведущие торговые сети «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Иль де Ботэ» и другие.  Проект будет иметь существенное значение для экономики Московской области. Современное производство позволит создать порядка 400 новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, увеличить доступность качественных косметических средств для российских потребителей, а также повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Дубна». Компания намерена занять 7-8% на рынке парфюмерии и до 85% на рынке селективной парфюмерии.

Еще две компании будут вести в ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческую деятельность. «РусЭкоКомпозит» планирует построить на ее территории лабораторно-производственный комплекс общей площадью около 7 тыс. кв. метров и организовать здесь высокотехнологичное производство новых композитных материалов и изделий из них для энергетической, нефтегазовой и строительной отраслей. Основным продуктом компании станут композитные материалы на основе стекловолокна, из которых будут изготавливаться стеклопластиковые профили строительного назначения различного поперечного сечения, длины и расцветки; системы композитных кабельных лотков (коробов) для электропроводки, предназначенных для прокладки и защиты проводов, кабелей напряжением до 35000 В;  композитные емкости для производства, хранения и транспортировки компримированного природного газа, сжиженного природного газа и водорода. Общий объем финансирования проекта составит около 920 млн. руб. На высокотехнологичном производстве будет создано не менее 56 рабочих мест. 

«Аква-А» представила на экспертный совет проект по созданию высокотехнологичного оборудования для промышленной водоподготовки и системы очистки воды. Общий объем инвестиций в его реализацию составит 32 млн руб. Компания планирует арендовать в ИТЦ «Ломоносов» производственные помещения общей площадью до 300 кв. метров и в ходе осуществления проекта создать на автоматизированном предприятии не менее 18 рабочих мест. Инвестором проекта выступает «АкваТехСервис», которая уже на протяжении 13 лет является одной из немногих российских компаний с большим опытом химводоочистки различной сложности и производительности в разных отраслях экономики России и стран ближнего зарубежья.

Пять действующих резидентов особой экономической зоны - «Акванова Рус», «ВестМедГрупп», «МИНЦ», «МЕЗОН» и «Полекс Бьюти» представили на экспертный совет изменения в текущие соглашения. Они касались корректировки площади строительства, объема инвестиций, видов деятельности, других параметров. Так, например, «Полекс Бьюти», организовавшая в ОЭЗ производство косметических средств, увеличит площадь строительства более чем в два раза, а инвестиции почти в семь раз по сравнению с ранее заявленными 136 млн руб. Сумма инвестиций компании «ВестМедГрупп», ведущей разработку и производство инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов, также превысит 1 млрд руб., а число рабочих мест  возрастет до  155. То, что многие действующие резиденты расширяют свои производства, строят новые объекты, вкладывают дополнительные инвестиции, свидетельствует о комфортных условиях, созданных в ОЭЗ «Дубна» для успешной реализации проектов высокотехнологичных компаний.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Читать Дубна.Ru в
17.12.2021 | 18:00   
Новости
    12
Социальная инициатива резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Полекс Бьюти»
Резиденты ОЭЗ «Дубна» продолжают благотворительные акции, направленные на борьбу с COVID-19. На днях компания «Полекс...
ОЭЗ Дубна
16.12.2021 | 13:25   
Новости
    886
ОЭЗ «Дубна» сохраняет лидерство в России
Объявлены победители V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. По...
ОЭЗ Дубна | статистика
14.12.2021 | 14:13   
Новости
    998
С деятельностью компании «Аркрэй» ознакомилась депутат Мособлдумы
Депутат Московской областной думы и глава городского округа Дубна побывали в компании «Аркрэй», где ознакомились с...
ОЭЗ Дубна