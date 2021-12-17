Новые компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты более 8,7 млрд рублей

Все компании, претендующие на статус резидента ОЭЗ «Дубна», успешно защитили свои бизнес-планы на экспертном совете, который прошел под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой.

Самым крупным инвестором станет «Э.Г.ЛАБ», который намерен вложить в реализацию проекта порядка 7, 8 млрд руб. На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания построит производственный комплекс, первую очередь которого (включая подготовку всего земельного участка площадью 16 га) планируется завершить уже к концу 2023 года. Всего запланированы к строительству три очереди, а общая площадь будущего НПК составит 80 тыс. кв. метров. Здесь будут разрабатывать и выпускать парфюмерно-косметическую продукцию, включая производство комплектующих для ее упаковки. При этом будут применяться уникальные технологии, которые не используются в России, но уже прошли успешную апробацию за рубежом, а также особая наукоемкая, экологичная рецептура и уникальное сырье.

Инициатор проекта группа компаний STERK GROUP LLC ставит целью обеспечить российских потребителей качественной парфюмерно-косметической продукцией отечественного производства, а также создать предприятие, удовлетворяющее требованиям самых престижных брендов как на национальном, так и на международном уровне. Группа компаний является одним из крупнейших дистрибьютеров парфюмерии и косметики на территории России, СНГ и Восточной Европы. В ее портфеле более 70 известных в мире брендов, а ключевыми партнерами являются торговые дома ЦУМ и ГУМ, а также ведущие торговые сети «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Иль де Ботэ» и другие. Проект будет иметь существенное значение для экономики Московской области. Современное производство позволит создать порядка 400 новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, увеличить доступность качественных косметических средств для российских потребителей, а также повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Дубна». Компания намерена занять 7-8% на рынке парфюмерии и до 85% на рынке селективной парфюмерии.

Еще две компании будут вести в ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческую деятельность. «РусЭкоКомпозит» планирует построить на ее территории лабораторно-производственный комплекс общей площадью около 7 тыс. кв. метров и организовать здесь высокотехнологичное производство новых композитных материалов и изделий из них для энергетической, нефтегазовой и строительной отраслей. Основным продуктом компании станут композитные материалы на основе стекловолокна, из которых будут изготавливаться стеклопластиковые профили строительного назначения различного поперечного сечения, длины и расцветки; системы композитных кабельных лотков (коробов) для электропроводки, предназначенных для прокладки и защиты проводов, кабелей напряжением до 35000 В; композитные емкости для производства, хранения и транспортировки компримированного природного газа, сжиженного природного газа и водорода. Общий объем финансирования проекта составит около 920 млн. руб. На высокотехнологичном производстве будет создано не менее 56 рабочих мест.

«Аква-А» представила на экспертный совет проект по созданию высокотехнологичного оборудования для промышленной водоподготовки и системы очистки воды. Общий объем инвестиций в его реализацию составит 32 млн руб. Компания планирует арендовать в ИТЦ «Ломоносов» производственные помещения общей площадью до 300 кв. метров и в ходе осуществления проекта создать на автоматизированном предприятии не менее 18 рабочих мест. Инвестором проекта выступает «АкваТехСервис», которая уже на протяжении 13 лет является одной из немногих российских компаний с большим опытом химводоочистки различной сложности и производительности в разных отраслях экономики России и стран ближнего зарубежья.

Пять действующих резидентов особой экономической зоны - «Акванова Рус», «ВестМедГрупп», «МИНЦ», «МЕЗОН» и «Полекс Бьюти» представили на экспертный совет изменения в текущие соглашения. Они касались корректировки площади строительства, объема инвестиций, видов деятельности, других параметров. Так, например, «Полекс Бьюти», организовавшая в ОЭЗ производство косметических средств, увеличит площадь строительства более чем в два раза, а инвестиции почти в семь раз по сравнению с ранее заявленными 136 млн руб. Сумма инвестиций компании «ВестМедГрупп», ведущей разработку и производство инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов, также превысит 1 млрд руб., а число рабочих мест возрастет до 155. То, что многие действующие резиденты расширяют свои производства, строят новые объекты, вкладывают дополнительные инвестиции, свидетельствует о комфортных условиях, созданных в ОЭЗ «Дубна» для успешной реализации проектов высокотехнологичных компаний.