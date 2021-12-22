Новогодний бал спортсменов

У Дубны давние и богатые спортивные традиции. По многим видам спорта наши юные таланты, молодежь и спортсмены-ветераны демонстрируют чемпионские результаты.

Мы понимаем, как нелегко даются рекорды, каким трудом достаются медали. За успешными выступлениями стоят ежедневные тренировки, и часто приходится преодолевать себя, свои страхи и физическую усталость.

Каждому спортсмену важно, чтобы в него верили тренеры, важно чувствовать поддержку со стороны родителей, друзей, болельщиков. И в личных первенствах, и в командных видах спорта каждая победа – это общая радость всех, кто помогал готовиться к соревнованиям. Это повышение престижа нашего города, где развитию физкультурного движения уделяется большое внимание.

Спасибо всем, для кого спорт стал призванием, кто выбрал здоровый образ жизни и продолжает совершенствовать свое мастерство. Всем, кто своим примером вдохновляет других и помогает реализовать спортивный потенциал.

Желаем спортсменам и тренерам крепкого здоровья, новых личных достижений и побед!