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Новогодний бал спортсменов

среда, 22 декабря 2021 | 15:14    
Новости
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В ДС "Радуга" состоялся Новогодний бал спортсменов. Отметили успехи наших земляков, наградили действительно лучших спортсменов и тренеров.

У Дубны давние и богатые спортивные традиции. По многим видам спорта наши юные таланты, молодежь и спортсмены-ветераны демонстрируют чемпионские результаты.

Мы понимаем, как нелегко даются рекорды, каким трудом достаются медали. За успешными выступлениями стоят ежедневные тренировки, и часто приходится преодолевать себя, свои страхи и физическую усталость.

Каждому спортсмену важно, чтобы в него верили тренеры, важно чувствовать поддержку со стороны родителей, друзей, болельщиков. И в личных первенствах, и в командных видах спорта каждая победа – это общая радость всех, кто помогал готовиться к соревнованиям. Это повышение престижа нашего города, где развитию физкультурного движения уделяется большое внимание.

Спасибо всем, для кого спорт стал призванием, кто выбрал здоровый образ жизни и продолжает совершенствовать свое мастерство. Всем, кто своим примером вдохновляет других и помогает реализовать спортивный потенциал.

Желаем спортсменам и тренерам крепкого здоровья, новых личных достижений и побед!

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