Новогодние праздники в гимназии №3

В красиво по-новогоднему украшенном актовом зале учащиеся 11 «А» класса вместе со своим классным руководителем Зориной Ольгой Вячеславовной показывали ученикам младших классов театрализованное представление «Зимняя сказка». Будущие выпускники в костюмах сказочных героев предстали перед юными зрителями в образе персонажей из любимых всеми детских сказок. Они пели песни, задорно танцевали, водили с ребятами хороводы вокруг красавицы ёлки. Ребята были в восторге, они подпевали сказочным героям, плясали вместе с ними, громко хлопали и не переставали радоваться яркому сказочному празднику. Время снежной сказки пролетело незаметно, и расставаться со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой никому, конечно же, не хотелось. В этот день ёлки для первоклассников в гимназии проходили одна за другой. В зале долго царило шумное веселье, было интересно и увлекательно. По окончании утренника ребята получили подарки от доброго и весёлого Деда Мороза. В зале стало ещё светлее от счастливых улыбок на детских лицах.

Хочу от имени всех родителей сердечно поблагодарить старшеклассников, подаривших такой замечательный праздник ученикам начальной школы гимназии №3, и пожелать им дальнейших успехов в учёбе. Ребята, вы большие молодцы! Спасибо вам всем огромное! А также хочу выразить слова благодарности организаторам этих утренников: педагогу по музыке Троицкой С.В. классному руководителю талантливого и дружного 11 «А» Зориной О.В., зам. директора по воспитательной работе Соловьёвой Т.И. , директору гимназии Зацепе И.В. Все они приложили немало усилий, чтобы этот праздник удался, прошёл весело и интересно.

Всем давно известно, что Новый год - любимый праздник и детей, и взрослых. Только он приходит с таким большим количеством вкусных подарков.

К встрече Нового года готовятся в каждом доме. Только в эти дни загадываются самые заветные желания в надежде, что они обязательно сбудутся. Для многих этот праздник сказочно-волшебный, ослепительно красивый. Вот и сейчас мы стоим на пороге всеми любимого потрясающего зимнего праздника. Хочется встретить его радостно, с улыбками и мечтами. С неповторимой детской наивностью и верой во всё самое лучшее.

Я желаю педагогическому коллективу гимназии крепкого здоровья, удачи и счастья в новом 2022 году!