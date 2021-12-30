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Новогодние праздники в гимназии №3

четверг, 30 декабря 2021 | 13:43    
Новости
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29 декабря накануне всеми любимого зимнего праздника в гимназии №3 прошли новогодние ёлки для учащихся начальной школы.

В красиво по-новогоднему украшенном актовом зале учащиеся 11  «А» класса вместе со своим классным руководителем Зориной Ольгой Вячеславовной показывали ученикам младших классов  театрализованное представление «Зимняя сказка».  Будущие выпускники в костюмах сказочных героев предстали перед юными зрителями в образе  персонажей из любимых всеми детских сказок. Они пели песни,  задорно танцевали, водили с ребятами  хороводы вокруг красавицы ёлки. Ребята были в восторге, они  подпевали сказочным героям, плясали вместе с ними, громко хлопали и  не переставали радоваться  яркому сказочному празднику. Время  снежной сказки пролетело незаметно, и расставаться со сказочными героями, Дедом  Морозом и Снегурочкой никому, конечно же, не хотелось. В этот день  ёлки для  первоклассников в гимназии проходили одна за другой. В зале  долго царило шумное веселье,  было интересно и увлекательно. По окончании утренника  ребята получили подарки от доброго и весёлого Деда Мороза. В зале стало ещё светлее от счастливых улыбок на детских лицах. 

Хочу от имени всех родителей  сердечно поблагодарить старшеклассников, подаривших такой замечательный праздник ученикам начальной школы гимназии №3, и пожелать им дальнейших успехов в учёбе.  Ребята, вы большие молодцы!  Спасибо вам всем огромное! А также хочу выразить слова благодарности организаторам этих утренников: педагогу по музыке Троицкой С.В. классному руководителю  талантливого и дружного 11  «А» Зориной О.В., зам. директора по воспитательной работе  Соловьёвой Т.И. , директору гимназии Зацепе И.В.  Все они приложили немало усилий, чтобы этот праздник удался, прошёл весело и интересно.  

Всем давно известно, что Новый год - любимый праздник и детей, и взрослых.  Только он приходит с  таким большим количеством вкусных подарков.

К встрече Нового года готовятся в каждом доме. Только в эти дни загадываются самые заветные желания в надежде, что они обязательно сбудутся. Для многих  этот праздник сказочно-волшебный,  ослепительно красивый. Вот и  сейчас мы стоим на пороге всеми любимого потрясающего зимнего праздника. Хочется встретить его радостно, с улыбками и мечтами. С неповторимой детской наивностью и верой во всё самое лучшее. 

Я желаю педагогическому коллективу гимназии крепкого здоровья, удачи и счастья в новом  2022 году!

Тэги: 
Новый Год
Дубна
Опубликовал:
Любовь Майорова
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