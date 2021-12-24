Новогоднее обращение директора ОИЯИ (Дубна) академика РАН Григория Трубникова

Наша главная ценность – наш человеческий капитал, интеллект ученых, инженеров и специалистов многонационального коллектива: от молодых до зрелых лидеров и заслуженных ветеранов Института.

Уходящий Год позволил многим нашим коллегам наладить новые партнёрские связи, представить свои смелые научные инициативы, показал безусловную значимость науки и доверительного международного научного диалога.

Особо отмечу, что 2021 год – стал историческим для нас: семья государств-членов ОИЯИ пополнилась новой страной – Арабской Республикой Египет. Кроме того, Институт принял активное участие в программе Года науки и технологий в Российской Федерации — стране нашего местопребывания.​

У каждого из нас останутся свои воспоминания о 2021-м. В прошедшие 12 месяцев мы старались полноценно жить и оперативно реагировать на возникающие вызовы, меняя привычные уклады. Конечно, были сложности, но мы справлялись.

2022 год обещает быть богатым на события. Мы с вами включаемся в реализацию провозглашенного Генассамблеей ООН Года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития человечества.

Наша непреложная миссия — привлечение в Институт талантливых и профессиональных кадров, расширение географии стран-участниц Института и стран-партнеров.​

Дорогие друзья, поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и счастья! Пусть год будет богат на открытия, победы и согрет теплом живого человеческого общения!