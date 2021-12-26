Награждены врачи Дубненской городской больницы

воскресенье, 26 декабря 2021 | 19:19
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На новогоднем приеме главы городского округа Дубна в торжественной обстановке вручены награды врачам Дубненской городской больницы.
В номинации «Лидер в здравоохранении» отмечены:
- заведующий отделением абдоминальной хирургии ДГБ Тарас Игоревич Тарасюк – за внедрение и усовершенствование минимальноинвазивных технологий в абдоминальной хирургии;
- заведующий урологическим отделением ДГБ Виктор Викторович Викулов – за внедрение лазерных технологий в лечение мочекаменной болезни;
- заведующий отделением травматологии и ортопедии ДГБ Александр Владимирович Донской – за высокий профессионализм, внедрение и освоение новых медицинских технологий.
Искренне рады за наших коллег. От души поздравляем!