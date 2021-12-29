Музыкальные фантазии

Говорят, под Новый год сбываются самые смелые, добрые и прекрасные мечты. Концерт «Новогодние фантазии» выразил самые высокие и искренние устремления, пожелания не только на наступающий 2022-й год и на дальнейшую жизнь, полную надежд и творческих планов, открытий и успехов.

Образы песенных героев и исполнителей часто оказывались схожи. Оттого мелодии и песни звучали так проникновенно, от души. Тщательный подбор репертуара для каждого солиста и предварительное стихотворное представление номеров – это тоже талант педагога, умение показать в лучшем свете, чему научились воспитанники, их способности.

Юные вокалисты учатся не только голосом, но и мимикой, жестами, «вкусно», с огоньком подать песню, раскрыть характер свой и своего персонажа. Донести красоту и эмоциональность музыки ребятам помогли не только педагоги, но и концертмейстеры Вера Дмитриевна Решетникова, Ада Шагеновна Беньяминова, Любовь Андреевна Киреева.

О чём же поют и мечтают музыкальные дубненские мальчики? Как и многие их сверстники, о мире, дружбе, уюте, гармонии с природой на нашей общей Родине – России и общем доме – планете Земля. О профессиях капитана, ветеринара Айболита и защитника родной земли, о путешествиях и новых странах, открытиях.

Даже самые маленькие, только начинающие певческую карьеру вокалисты старались показать всё свое мастерство и любовь к зрителям, педагогам, желание подарить праздник. Заслуженные громкие аплодисменты были им наградой.

Слушателей порадовали не только детские песенки, но и русские, болгарская, венгерская, кубинская народные песни, песни советской эстрады и кино, старинный русский романс М. Глинки «В крови горит огонь желанья». Особенно проникновенно и искренне звучала «Детская молитва» на музыку Е. Крылатова.

Солисты постарше неоднократно радовали не только слушателей нашей библиотеки, но и на фестивалях в других городах и странах, занимали призовые места на вокальных конкурсах. Так Артемий Князев стал лауреатом III степени на Московском областном конкурсе «Голосов звучанье» и лауреатом III-й степени Российского открытого музыкального фестиваля-конкурса памяти Г.В. Свиридова «И в сердце светит Русь». Артём Балалыкин – лауреат II-й степени 2020 г. Российского открытого музыкального фестиваля-конкурса памяти Г.В. Свиридова «И в сердце светит Русь». Но и другие ребята – молодцы.

Звания и дипломы – дело наживное. С опытом и старанием и другие участники концерта достигнут творческих высот. Главное, что во всех юных артистах поёт душа, добрая и чуткая к прекрасному. Музыкальное искусство высокого уровня облагораживает и внешне, и духовно. Даже фраки на юных приосанившихся плечах сидят, как в пушкинские времена, с достоинством и статью.

Зал восторженно и долго аплодировал не только мальчикам и юношам, но и их педагогам, аккомпаниаторам, их нелёгкому труду и успехам. Взаимные пожелания добра, здоровья, благополучия и удачи должны сделать 2022-й год для всех лучше, добрее, радостнее. С прекрасной и душевной музыкой в таком талантливом исполнении это обязательно сбудется.

Планы новых концертов в новом году только укрепляют уверенность и оптимизм.