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Молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Дубна вошёл в ТОП‑10 Молодежных парламентов Московской области

понедельник, 20 декабря 2021 | 11:49    
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Молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Дубна по итогам года вошёл в ТОП-10 Молодежных парламентов Московской области среди 60 местных парламентов.

Молодёжным парламентом городского округа Дубна в этом году было созвано 3 заседания, вынесено 18 решений, проведено 12 рабочих совещаний.

Члены Молодежного парламента посетили 8 приемов граждан с депутатами Совета депутатов городского округа Дубна.

Молодежным парламентом организованы: международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», Всероссийский правовой (юридический) диктант,  VI Всероссийский онлайн тест на знание Конституции Российской Федерации.

Также молодые парламентарии принимали участие в различных городских акциях и мероприятиях. Участвовали в организации юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Дубны.

Тэги: 
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