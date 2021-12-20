Молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Дубна вошёл в ТОП‑10 Молодежных парламентов Московской области

Молодёжным парламентом городского округа Дубна в этом году было созвано 3 заседания, вынесено 18 решений, проведено 12 рабочих совещаний.

Члены Молодежного парламента посетили 8 приемов граждан с депутатами Совета депутатов городского округа Дубна.

Молодежным парламентом организованы: международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», Всероссийский правовой (юридический) диктант, VI Всероссийский онлайн тест на знание Конституции Российской Федерации.

Также молодые парламентарии принимали участие в различных городских акциях и мероприятиях. Участвовали в организации юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Дубны.