Молодежь Дубны активно принимает участие в масштабном проекте «Зима в Подмосковье»

Зимний Проект объединяет работу по созданию праздничного новогоднего настроения для жителей и гостей региона, включает в себя праздничное оформление парков, площадей, мест массовых гуляний.

Совместно с сотрудниками Парка семейного отдыха и ребятами с волонтерских центров КМЦ "Инициатива", Колледжа университета "Дубна", Дмитровского техникума СП №3 , студентами экологами университета «Дубна» и членами Молодёжного парламента создается атмосфера новогоднего волшебства.

Открытие зимнего сезона, праздничная программа, показ мультфильмов, шествие Дедов Морозов уже состоялись и помогли жителям почувствовать приближение Нового Года.

Зимний Проект в самом разгаре. Каждые выходные в Парке Семейного отдыха проходит поздравительная акция с участием сказочных героев, в роли которых выступают волонтеры и молодежь города. В благодарность за работу волонтерам предоставляется возможность бесплатных сеансов посещения ледового катка «Снеговик».