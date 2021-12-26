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Мобильная бригада Дубненской городской больницы провела прием в Налоговой инспекции Дубны

воскресенье, 26 декабря 2021 | 19:31    
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Мобильная бригада специалистов Дубненской городской больницы провела 21 декабря очередной выездной прием по программе углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

Два врача и три медсестры по предварительной заявке работали в помещении Межрайонной налоговой инспекции №12 по Московской области. Диспансерное обследование прошли более 70 человек.

Напомним, что углубленная диспансеризация подразумевает два этапа. Первый включает в себя общий и биохимический анализы крови, проверку сатурации (уровня насыщение крови кислородом), спирометрию, рентген грудной клетки, тест с шестиминутной ходьбой и консультацию терапевта. Для уточнения диагноза, когда это необходимо, пациент получает направление к профильным врачам. При выявлении хронических заболеваний или риска их возникновения назначается лечение и медицинская реабилитация.

Углубленная диспансеризация организована по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проводится на бесплатной основе, по полису ОМС.

Для приглашения медиков на предприятия и в организации Дубны необходимо направить коллективную заявку на электронную почту: mz_dubn_gb@mosreg.ru.

Тэги: 
ДГБ
коронавирус
Источник:
Дубненская городская больница
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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