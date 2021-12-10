Мероприятия, посвященные 80‑летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

3 декабря, в преддверии 80-ой годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, а также в День неизвестного солдата, в память павших защитников Родины, у камня в честь 40-летия Победы прошла патриотическая акция с участием юнармейцев. С торжественным словом выступили заместитель главы Администрации Николай Юрьевич Мадфес и начальник отдела молодежи Богомолов Михаил.

После произнесенной клятвы, новобранцем гимназии №8 были вручены юнармейские книжки, и затем делегация юнармейцев гимназии №3 и гимназии №8 отправилась на патриотическое мероприятие к мемориалу Перемиловская высота.

Состоялись и торжественные акции возложения цветов с участием юнармейцев школ №1 и №10 в парке Авиастроителей, а также у мемориала «Братские могилы» на Большой Волге, где участие приняли кадеты школы №2, юнармейцы Колледжа университета «Дубна», школ №7, 11.

В памятный день, 5 декабря учащиеся школ №1, №3, №5, юнармейцы, члены молодежного парламента, представители Администрации города и Совета депутатов, молодежного центра «Инициатива», «Волонтеры Победы», начальник местного отделения «Юнармия» г. Дубны возложили цветы к мемориальному сооружению «ДОТ», посвящённому павшим войнам во времена Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания.