Мероприятие в честь 100‑летия со дня рождения академика А.Д. Сахарова

Для гостей проведена лекция по наследию выдающегося ученого и политического деятеля и викторина по разделам "Личность и судьба А.Д. Сахарова", "Вклад А.Д. Сахарова в науку", "Политические взгляды академика А.Д. Сахарова" и "Водородная бомба. Против ядерных испытаний".

В викторине участвовали команды всех факультетов и институтов нашего университета, достойно представив свои подразделения, продемонстрировав свою осведомленность в основных моментах, связанных с жизнью, исследованиями и взглядами А.Д. Сахарова, а также показав сплоченность и командный дух, столь необходимые каждому из нас!

Мероприятие было призвано обогатить участников знаниями, носило соревновательный и патриотический аспект и явилось полем для апробации просветительских навыков для студентов старших курсов ФЕИН и ИФИ.

Победу одержали команды студентов ФЕИН и ИФИ, но все ребята показали себя с лучших сторон! Поздравляем победителей!