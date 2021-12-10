-17,1°
Влажность: 66%
Давление: 761,3 мм

Мероприятие в честь 100‑летия со дня рождения академика А.Д. Сахарова

пятница, 10 декабря 2021 | 15:50    
Новости
     11
8 декабря 2021 г. факультет естественных и инженерных наук совместно с инженерно-физическим институтом провели мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова.

Для гостей проведена лекция по наследию выдающегося ученого и политического деятеля и викторина по разделам "Личность и судьба А.Д. Сахарова", "Вклад А.Д. Сахарова в науку", "Политические взгляды академика А.Д. Сахарова" и "Водородная бомба. Против ядерных испытаний".

В викторине участвовали команды всех факультетов и институтов нашего университета, достойно представив свои подразделения, продемонстрировав свою осведомленность в основных моментах, связанных с жизнью, исследованиями и взглядами А.Д. Сахарова, а также показав сплоченность и командный дух, столь необходимые каждому из нас!

Мероприятие было призвано обогатить участников знаниями, носило соревновательный и патриотический аспект и явилось полем для апробации просветительских навыков для студентов старших курсов ФЕИН и ИФИ.

Победу одержали команды студентов ФЕИН и ИФИ, но все ребята показали себя с лучших сторон! Поздравляем победителей!

Тэги: 
Университет Дубна
Читать Дубна.Ru в
06.12.2021 | 16:24   
Новости
    1108
«Промтех Digital Day» определил ИТ-стажеров для резидента «ОЭЗ «Дубна»
Корпорация «ПРОМТЕХ», ОКБ «Аэрокосмические системы» провели конкурс по программированию среди студентов университета «...
Университет Дубна | конкурс
08.12.2021 | 12:34   
Новости
    740
Дубненские спасатели приняли участие в смотре готовности сил и средств на водных объектах в зимний период
Во вторник, 7 декабря, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...
Мособлпожспас
09.12.2021 | 11:38   
Новости
    8
День семейного здоровья прошёл 9‑го декабря на базе детской поликлиники Дубненской городской больницы
Очередной День семейного здоровья, организованный Дубненской городской больницей, состоялся 9 декабря на базе детской...
здравоохранение | ДГБ