Когда профессия и работа в радость

В особую экономическую зону «Дубна» Константин Михайлович Гера пришел работать в 2008 году старшим инженером отдела релейной защиты и автоматики. Помог случай: при очередном обходе территории на грамотного специалиста, которого пригласили из другой организации провести монтаж и наладку оборудования на первых в ОЭЗ подстанциях ТП-7 и ТП-8, обратил внимание в ту пору генеральный директор технико-внедренческой зоны Сергей Дегтярев и, что называется, «переманил» толкового работника.

Я в то время работал в «Тверьэнерго» начальником службы РЗиА «Кимрских электросетей», - вспоминает Константин Михайлович. - Протяженность линий электропередач огромная, обслуживал и курировал 34 подстанции, разбросанных по четырем районам всей Тверской области. Долго не раздумывал, на предложение согласился сразу, несмотря на понижение в должности. И ни разу об этом не пожалел, интересно было, как будет развиваться проект, какие новые объекты появятся. А тогда здесь только начиналось строительство Конгресс-центра, других зданий, и вся история создания энергетической инфраструктуры проходила на моих глазах.

С тех пор профессиональная деятельность Константина Михайловича связана исключительно с энергообъектами подмосковной технико-внедренческой зоны. По его словам, каждый из них знает как свои пять пальцев – курировал, начиная от проектирования, согласования проектов, закупки оборудования, оснащения и затем наладки и приемки в эксплуатацию. Так было и на первой подстанции мощность 50 МВт, которую запустили на левом берегу Дубны в 2014 году и где сегодня К.М. Гера возглавляет отдел по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики.

Для всех запуск первой подстанции тогда стал не просто огромным событием, а настоящим праздником, - вспоминает Константин Михайлович. – Конечно, все познается в сравнении. Для энергоемких компаний, которых с каждым годом становится в ОЭЗ все больше и больше, нужны совсем другие мощности. Они появились с вводом в эксплуатацию питающего центра «Долино». Его современное оснащение на порядок выше, работать с современным оборудованием такого класса одно удовольствие. Релейная защита, автоматика, телемеханика, автоматизированные системы диспетчерского управления – здесь всё говорит о надежности объекта.

Надежность, повышенная ответственность за вверенные объекты – основа в работе энергетиков. Начальник отдела понимает это как никто другой, а практический опыт и навыки передает своим подопечным. Сегодня подстанцию обслуживают 13 специалистов, большинство из них ученики К.М. Гера.

Аварии, конечно, случаются, и надо быть очень внимательным, - поясняет Константин Михайлович. - Любая нестандартная ситуация, чаще всего короткое замыкание или посадка напряжения, фиксируются на компьютерном терминале. Их частота зависит от погодных условий, от сети, которую эксплуатируем. У нас в основном кабельные линии и, если, например, при проведении каких-то земельных работ кабель повредили, на подстанции сразу срабатывает релейная защита, происходит аварийное отключение электроэнергии и надо очень оперативно все исправить. В ОЭЗ больше 170 резидентов, у многих компаний производство продукции непрерывного цикла. Мы не можем их подвести, иначе резиденты понесут убытки. И имидж ОЭЗ как одной из лучших зон России надо поддерживать.

Кандидат в мастера спорта по штанге и перворазрядник по гиревому спорту, которым стал еще в годы учебы в Омском политехническом институте, не раз защищал спортивную честь коллектива Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» на соревнованиях разного уровня и сегодня продолжает поддерживать спортивную форму.

Труд специалиста не раз отмечался руководством ОЭЗ, главой городского округа Дубна, министерством инвестиций, промышленности и науки. Для самого Константина Михайловича самой большой наградой является профессия, которая в радость. Работу, связанную с повышенной опасностью и высочайшей ответственностью, по его словам, не променял бы ни какую другую: «Для меня это служение, дело, которое исполняю с удовольствием, я чувствую здесь свою максимальную востребованность».

В профессию Константин Михайлович пришел по стопам деда, который был мастером Карагандинской ТЭЦ. Интерес к энергетике и свой бесценный опыт передал старшей дочери, которая сегодня работает в должности инженера участка службы подстанций ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго». Так что можно смело говорить о трудовой династии в третьем поколении. И внучка подрастает, ей уже 15 лет, думает о выборе профессионального пути.

Семью Константина Михайловича Геры и всех специалистов, которые обеспечивают электроэнергией объекты ОЭЗ, ее резидентов и наукограда Дубны, сердечно поздравляем с профессиональным праздником - Днем энергетика! Примите благодарность за добросовестную службу. В Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» очень ценят вашу высокую квалификацию, профессионализм и ответственное отношение каждого к своему делу!