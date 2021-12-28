История Дубненской городской больницы: онкологическое отделение

вторник, 28 декабря 2021 | 18:09    
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Онкологическая служба стала самостоятельным подразделением хирургии после введения в эксплуатацию хирургического центра больницы.

В девяностых годах прошлого века в поликлинике вел прием врач-онколог, при необходимости оперативного вмешательства больным выдавалось направление в областной онкологический диспансер в Балашихе.

В начале 2000-х в хирургическое отделение больницы был принят врач-онколог, и пациенты стали получать оперативную помощь в родном городе.

Сейчас на базе хирургического центра горбольницы создано многопрофильное онкологическое отделение с полным спектром клинических возможностей.

Главная цель состоит в том, чтобы пациент проходил все этапы: диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию и дальнейшее диспансерное наблюдение – внутри одного лечебного учреждения.

Общее число онкологических коек – 20, из них 15 – специализированные хирургические: онкогинекологические, онкоурологические, колопроктологические, абдоминальной хирургии, хирургии молочной железы и кожи. Пять коек – химиотерапевтические.

В условиях хирургического центра выполняется весь спектр диагностических мероприятий, необходимых для правильной постановки диагноза и выработки тактики специализированной терапии.

  • Проводятся все виды лабораторных исследований: цитологическое и гистологическое, иммуногистохимическое и молекулярное, анализ на герминогенные и соматические мутации.
  • Имеется ультразвуковая диагностическая аппаратура и рентгенологическое оборудование, компьютерные и магнитнорезонансные томографы.
  • В отделении выполняются операции различной степени сложности и локализации. Преимущественно применяются малотравматичные и малоинвазивные виды хирургического лечения, включая лапароскопические операции.
  • Проводятся современная химиотерапия, в том числе с использованием таргетных и иммуноонкологических препаратов.

Подбор схем химиотерапии ведется на основании результатов комплексного обследования, данных гистологического, иммуногистохимичексого и молекулярного исследования.

Руководит отделением оперативной онкологии с момента основания Денис Святославович Вокач. В настоящее время здесь работают три врача-онколога. Еще два врача-хирурга хирургического центра имеют сертификаты специалистов в области онкологии. За год помощь получают более 700 человек.

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