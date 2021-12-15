Грамота Правительства

среда, 15 декабря 2021 | 11:22
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Еще одной высокой награды удостоен в Год науки и технологий Юрий Оганесян.
Почетной грамотой Правительства РФ отмечен большой вклад Юрия Цолаковича в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов.
Глава городского округа Дубна Сергей Куликов поздравил академика РАН, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, пожелал Юрию Цолаковичу здоровья, жизненной энергии, осуществления всех намеченных планов!