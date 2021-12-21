Госавтоинспекция дала старт безопасным зимним каникулам в Московской области

вторник, 21 декабря 2021 | 11:41
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Госавтоинспекция Дубны дала старт комплексному информационно-профилактическому мероприятию «Зимние каникулы», которое проведут сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с органами управления в сфере образования и образовательными организациями в период с 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года.
Ведь по сравнению с прошлым годом число дорожных аварий с участием несовершеннолетних в Подмосковье увеличилось на 8, количество погибших детей — на 4 и раненых — на 2.
Госавтоинспекция призвала ребят быть внимательными при переходе проезжей части, носить световозвращающие элементы и выбирать безопасные места для зимних прогулок и забав. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует убирать наушники и отвлекающие предметы во время движения по пешеходному переходу.