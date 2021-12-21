Госавтоинспекция дала старт безопасным зимним каникулам в Московской области

Ведь по сравнению с прошлым годом число дорожных аварий с участием несовершеннолетних в Подмосковье увеличилось на 8, количество погибших детей — на 4 и раненых — на 2.

Госавтоинспекция призвала ребят быть внимательными при переходе проезжей части, носить световозвращающие элементы и выбирать безопасные места для зимних прогулок и забав. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует убирать наушники и отвлекающие предметы во время движения по пешеходному переходу.