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Госавтоинспекция дала старт безопасным зимним каникулам в Московской области

вторник, 21 декабря 2021 | 11:41    
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Госавтоинспекция Дубны дала старт комплексному информационно-профилактическому мероприятию «Зимние каникулы», которое проведут сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с органами управления в сфере образования и образовательными организациями в период с 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года.

Ведь по сравнению с прошлым годом число дорожных аварий с участием несовершеннолетних в Подмосковье увеличилось на 8, количество погибших детей —  на 4 и раненых — на 2.

Госавтоинспекция призвала ребят быть внимательными при переходе проезжей части, носить световозвращающие элементы и выбирать безопасные места для зимних прогулок и забав. Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует убирать наушники и отвлекающие предметы во время движения по пешеходному переходу.

 

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