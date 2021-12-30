Городской творческий конкурс «Новогодние фантазии»

Более 220 человек приняли участие в конкурсе, предоставив свои поделки и рисунки.

Участниками стали школы города №1-11, «Дубна», «Возможность», Центр «Дружба» и впервые в этом году участие принял Колледж «Дубна», заняв 4 призовых места.

27 победителей в трёх номинациях («Изготовление игрушки, поделки», «Работа, выполненная с помощью взрослого», «Лучший рисунок») и в трёх возрастных категориях, а также 34 лауреата.

Абсолютным победителем по количеству призовых мест стал Центр «Дружба», из общеобразовательных учреждений – школа №5 и школа №9. Победители и лауреаты отмечены тематическими дипломами.